Cuántos premios hay en la Lotería de Navidad: todos los premios que reparte el sorteo

El de Navidad es el sorteo de la Lotería que muchos esperan con ganas. Se celebra como ya sabemos cada cada 22 de diciembre y como no, antes que todo sean gritos y alegría, hay una escena que prácticamente no cambia con los bombos girando, además de los niños de San Ildefonso, administraciones pendientes de sus números y millones de personas comprobando décimos que llevan semanas guardados. Y aunque el Gordo acapara todas las miradas, lo cierto es que durante el sorteo se reparten muchos más premios y algunos pasan casi desapercibidos hasta que alguien descubre que su número también tiene premio.

En 2026, el Sorteo Extraordinario de Navidad contará con una emisión de 205 series de 100.000 billetes cada una. Cada billete está dividido en diez décimos de 20 euros, que es la cantidad que juega habitualmente la mayoría de participantes. En total, la emisión asciende a 4.100 millones de euros y el 70% se destina a premios, lo que supone 2.870 millones. Según el programa oficial de Loterías y Apuestas del Estado, se reparten 15.304 premios por serie.

Lista de premios de la Lotería de Navidad 2026

El premio que todos esperan escuchar es el Gordo. Está dotado con cuatro millones de euros por serie, de manera que cada décimo premiado recibe 400.000 euros. Sólo existe este primer premio, pero además se pagan aproximaciones a los números inmediatamente anterior y posterior, que reciben 2.000 euros por décimo.

El segundo premio reparte 1.250.000 euros por serie, es decir, 125.000 euros por décimo. También en este caso tienen premio las dos aproximaciones, con 1.250 euros por décimo. El tercero baja hasta los 500.000 euros por serie, que se traducen en 50.000 euros para quien tenga un décimo ganador. Sus dos números anterior y posterior reciben 960 euros cada uno.

A partir de ahí aparecen los premios que, aunque son menores, suelen repartirse entre muchos más jugadores. Los dos cuartos premios entregan 200.000 euros por serie, 20.000 euros por décimo, mientras que los ocho quintos están dotados con 60.000 euros a la serie, o 6.000 euros por décimo. Y luego está la pedrea, que es otra de las grandes protagonistas de la mañana. Son 1.794 números premiados con 1.000 euros por billete, de modo que un décimo recibe 100 euros. A ellos se suman las centenas de los premios principales, las coincidencias de las dos últimas cifras y otras terminaciones contempladas en el programa oficial.

Y por último queda el reintegro. Si la última cifra del décimo coincide con la del Gordo, el jugador recupera los 20 euros jugados. Se conceden 9.999 reintegros por serie, por lo que es, con diferencia, uno de los premios que más veces aparecen durante el sorteo.

Cuánto te quita Hacienda según el premio de la Lotería de Navidad

Cobrar un premio de la Lotería de Navidad no siempre significa llevarse a casa toda la cantidad anunciada. Los primeros 40.000 euros están exentos de tributación y luego se aplica un gravamen del 20% sobre la parte que supere esa cifra. De este modo, y en el caso del Gordo, por ejemplo, un décimo está premiado con 400.000 euros. Los primeros 40.000 quedan libres de impuestos y se tributa por los 360.000 restantes. Hacienda retiene 72.000 euros, por lo que el ganador termina cobrando 328.000 euros que de hecho le son ingresados de forma automática ya con la retención aplicada.

Con el segundo premio sucede algo parecido. De los 125.000 euros que corresponden por décimo, 85.000 están sujetos al gravamen. La retención es de 17.000 euros y el ganador recibe 108.000 euros netos. Y el tercer premio también tributa, aunque mucho menos. De sus 50.000 euros, solo 10.000 superan la cantidad exenta. Hacienda retiene 2.000 euros y quedan 48.000 para el ganador.

En cambio los cuartos premios, que entregan 20.000 euros por décimo, ya no superan el límite exento. Tampoco lo hacen los quintos, las pedreas, las aproximaciones o los reintegros, por lo que se cobran íntegramente. La situación cambia ligeramente cuando un décimo está compartido. La exención de 40.000 euros se reparte entre los beneficiarios en función del porcentaje que tenga cada uno. Por ello es importante poder acreditar quién participa realmente en el décimo y qué cantidad ha jugado cada persona antes de cobrar un premio importante.

¿Dónde comprar la Lotería de Navidad?

Los décimos pueden comprarse en las administraciones y puntos de venta oficiales repartidos por toda España. El precio es el mismo en todos ellos: 20 euros por décimo. Otra cosa diferente son las participaciones, habituales en asociaciones, empresas, bares o entidades, donde puede existir algún recargo destinado a una actividad concreta. Y también es posible comprar la Lotería de Navidad por Internet a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. El jugador puede buscar un número concreto, comprobar su disponibilidad o elegir uno al azar si no tiene ninguna preferencia.

Cada año determinados números se agotan mucho antes del 22 de diciembre, sobre todo los relacionados con fechas señaladas, acontecimientos deportivos, aniversarios o cifras que se han hecho populares por algún motivo. Por eso, quienes tienen claro qué número quieren suelen comprarlo con semanas o incluso meses de antelación. El sorteo, sin embargo, mantiene una característica que explica buena parte de su popularidad: no hace falta ganar el Gordo para recibir dinero. Entre los grandes premios, las pedreas, las terminaciones y los reintegros existen numerosas posibilidades de recuperar al menos parte de lo jugado mientras los bombos siguen girando en el Teatro Real.