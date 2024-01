El ‘jaque-mate’ de Pauline Ducruet al encuentro más emotivo de Estefanía y Charlene

La Familia Grimaldi está viviendo una de sus etapas más especiales. El mes de enero siempre está marcado en el calendario del príncipe Alberto de Mónaco y su entorno, por el Festival Internacional de Circo de Montecarlo, los cumpleaños de la princesa Carolina y la princesa Charlene y otros eventos importantes. Además, en París se celebran diferentes citas relacionadas con la moda, a las que suelen asistir las hijas y alguna de las nueras de la princesa de Hannover, así como Pauline Ducruet que, a diferencia de sus primas, no es imagen de ninguna marca, sino que ella misma ha creado su propia firma.

En medio de la vorágine por el Festival de Circo o la tradicional Gala de Fight AIDS Mónaco y la Copa Fight AIDS, la hija mayor de la princesa Estefanía de Mónaco se ha convertido en el centro de atención en la presentación de la nueva colección de su firma, Alter Designs. Una colección que lleva el nombre de ‘Collection 5, Alter Racing Club’ y que está inspirada en el mundo de las carreras.

Estefanía de Mónaco con su familia.

En esta ocasión la sobrina de Alberto de Mónaco no ha contado con la compañía de sus hermanos o de sus primos, y tampoco se ha podido ver a su madre o a nadie de la familia de su padre que, otras veces, no han dudado en acompañarla y apoyarla en sus pasos en el mundo de la moda. Sin embargo, Pauline sí que ha recibido una visita muy especial.

Se trata de su primo, Alexandre Grimaldi, con el que Pauline Ducruet mantiene una relación muy estrecha. Él mismo ha comentado la publicación que su prima ha hecho en las redes sociales, y ha compartido un corazón. El joven, que desde que cumpliera la mayoría de edad ha ido acaparando cada vez más atención, es el ahijado de la princesa Estefanía de Mónaco, de la que no ha dudado en hablar maravillas en alguna entrevista.

Alexandre es hijo del príncipe Alberto de Mónaco y la ex azafata togolesa Nicole Coste que, hace algunos años hizo unas duras declaraciones sobre la princesa Charlene de Mónaco y la presunta mala actitud que tenía hacia Alexandre. Sea como fuere, lo cierto es que, mientras que Alberto sí está en contacto constante con Alexandre y con su otra hija, Jazmin Grace, Charlene se mantiene totalmente al margen.

Complicidad en Mónaco

El apoyo del hijo de Nicole Coste a su prima es una muestra más de la buena sintonía del joven con la rama Grimaldi de la princesa Estefanía -con los hijos de Carolina no se le ha visto, al menos, en público- y de lo integrado que está.

Estefanía de Mónaco abrazando a la princesa Charlene.

Este gesto se ha producido casi al tiempo que la princesa Charlene ha querido mostrar su apoyo a la princesa Estefanía en una de sus causas más importantes, la organización Fight Aids. Aunque la esposa del príncipe Alberto no ha estado en la gala, sí que ha participado en un acto deportivo en Mónaco, donde ambas han derrochado buena sintonía y complicidad. Un encuentro que, por cierto, ha quedado en cierta medida eclipsado por esta inesperada reunión entre Alexandre Grimaldi y Pauline pero que, a pesar de todo, ha puesto de manifiesto que evidencia que entre ellas no hay rencillas, sino todo lo contrario. No obstante, la que vuelve a estar en el punto de mira a Carolina de Mónaco, que se ha ausentado una vez más.