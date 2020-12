Al igual que le ocurre al resto de los mortales, la realeza también vive situaciones incómodas en las que en la mayoría de ocasiones han podido salir airosos. Hace unos días, era Máxima de Holanda quien vivió una situación de lo más surrealistas mientras hacía una videoconferencia con 100 mujeres emprendedoras. Su reacción: impagable. Resulta que durante esa llamada a través de Zoom, se pudo escuchar la palabra ‘kut’ que significa ‘apestoso’. Una palabra grosera y bastante coloquial que no se suele utilizar en público, más bien en la intimidad dado que no es del todo correcta.

En el vídeo donde aparece Máxima de Holanda esperando a que se iniciara la videollamada se puede ver la reacción donde su expresividad lo dice todo. Primero, es el moderador quien dio la bienvenida a la reina de los holandeses. «Es un honor tenerlas con nosotros», dijo mientas al segundo se pudo escuchar: «La imagen, ¿va a ser mejor o va a ser esta imagen apestosa?».

🇳🇱 Lach van de dag. “Kan het beter beeld worden? Of is het dit kutbeeld?” vraagt een van de deelneemsters in een Zoom-meeting met de Nederlandse koningin Máxima. En dan de “ik weet niet hoe te reageren”-reactie van Máxima… [video: @BlauwBloedtv] pic.twitter.com/3q8BA5Fi6X — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) December 13, 2020

Ante ese inesperado momento, la mujer de Guillermo de Holanda abrió los ojos al no dar crédito a lo que estaba sucediendo. De hecho, llegó a decir: «Tengo que decir que no sé qué hacer. Perdóneme». Sin embargo, ese no ha sido único ‘tierra trágame’, pues en 2014 un periodista estadounidense logró capturar el instante en el que supuestamente el alcalde Amsterlveen le acarició el trasero durante la celebrción del Día el Rey. Sin embargo, fue el pripio Amsterlveen quien dijo que había sido todo un malentendido y que no recuerda eso momento que no tardó en hacerse viral.

Kate Middleton es otra de las royal que ha estado en apuros en varios actos públicos a los que ha asistido. El viento le ha jugado malas pasadas al levantar sus vestidos. Instante que no tardaron en ser capturados por los fotógrafos. Uno de los momentos más épicos fue cuando lució un vestido rojo a juego con un abrigo, siguiendo la fómula del dress-code cuando bajaba de un avión junto al príncipe Guillermo. Su cara lo dijo todo.

En julio de 2017, el príncipe Carlos y Camilla Parker protagonizaron un incómodo momento. El matrimonio viajó hasta Canadá con motivo del aniversario de su fundación como país. Un acontecimiento que no se pierden por nada del mundo. Durante la visita, el hijo de la reina Isabel II y su mujer, asistieron a numerosos compromisos oficiales y recorrieron varias localidades para conocer la cultura desde dentro. Mientras estuvieron en Iqaluit, durante la actuación de katajjaq –canto tradicional inuit–, ambos tuvieron un incontrolable ataque de risa mientras dos artistas hacían su interpretación. Un momento que desde luego, no pasó desapercibido.

También el rey Felipe VI ha vivido situaciones durante todos estos años dignas de recordar. Una de ellas fue cuando viajó hasta Marruecos para visitar las tumbas de los Reyes Mohamed V y Hassan II. La alfombra le jugó una mala pasada y llegó a tropezar, aunque solo quedó en un susto. Desde ‘Look!’ hemos recopilado en forma de galeria algunos de los momentos más incómodos que ha vivido la realeza. ¡No te los puedes perder!