La nuevas tecnologías es lo que tienen. Máxima de Holanda ha vivido un momento de completo desconcierto ante un comentario grosero durante una videollamada realizada con 100 mujeres emprendedoras a través de la aplicación Zoom este domingo. Ante esa situación, la expresión de la Reina de los Holandeses se ha viralizado en cuestión de segundos. Si hay algo que caracteriza a la monarca, además de el estilo propio que la convierte en una de las royals mejor vestidas de Europa, también es conocida por su expresividad, esa que no puede controlar esté en un acto público, en una videoconferencia o en cualquier lugar.

Es necesario mencionar para entender el contenido del vídeo que circula como la pólvora por las redes sociales, hay que comprender que la expresión holandesa ‘kut’ se podría traducir como ‘apestoso’. Una palabra grosera y bastante coloquial que no se suele utilizar en público, más bien en la intimidad dado que no es del todo correcta.

🇳🇱 Lach van de dag. “Kan het beter beeld worden? Of is het dit kutbeeld?” vraagt een van de deelneemsters in een Zoom-meeting met de Nederlandse koningin Máxima. En dan de “ik weet niet hoe te reageren”-reactie van Máxima… [video: @BlauwBloedtv] pic.twitter.com/3q8BA5Fi6X — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) December 13, 2020

En el vídeo donde aparece Máxima de Holanda esperando que se inicie la videollamada se puede ver la impagable reacción cuando escuchar el desafortunado comentario de una de las participantes. En primer lugar, comienza hablando el moderador dando la bienvenida a Máxima donde le agradece su presencia alegando que es «un honor tenerla con nosotros». La conferencia se inicia con total normalidad, pero de repente se escucha una voz en la que se puede entender: «La imagen, ¿va a ser mejor o va a ser esta imagen apestosa?».

Como era de espera, en el preciso instante en el que se escucha esa frase, Máxima de Holanda abre los ojos al no dar crédito a lo que está sucediendo. Además, mira hacia los lados, incrédula intentando buscar la explicación a ese incómodo momento que ha vivido. Lo llamativo del vídeo, además de ese comentario ha sido la reacción de Máxima que ha hecho gala, una vez más de su naturalidad.

El moderador es otra de las personas que se siente incómodo ante la situación y trata de disculparse con Máxima de Holanda. «¿Disculpe?», dice en primer lugar para aclarar: «Esto no ha sucedido en esta habitación. No sé lo que ha pasado. Alguien no tiene una imagen nítida, supongo…». Tras esos minutos impensables para la Reina minutos antes de comenzar, finalmente termina sonriendo incómoda y dice: «Tengo que decir que no sé qué hacer. Perdóneme».

Por el momento, no ha salido a la luz la persona que hizo ese comentario, pero sí se puede decir que ha sido uno de los momentos más surrealistas que ha podido vivir la royal en los últimos tiempos, teniendo en cuenta lo que vivió en 2014 cuando grabaron un vídeo en el que se puede ver al alcalde Amstelveen en la celebración del Día Del Rey donde parace acariciar el trasero de la mujer de Guillermo de Holanda. Unas imágenes que no tardaron tampoco en hacerse virales por todo el mundo.

Además, en la grabación se puede ver cómo un hombre grita: «Está tocando su trasero!». Después de lo sucedido, el alcalde declaró que: «No me acuerdo y de ninguna manera lo hubiera hecho de forma consciente. Sé muy bien que esto no está bien». También expresó que la perspectiva de la cámara no permitía ver bien la realidad.