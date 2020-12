Es una de las mujeres más admiradas del mundo, pero una vez cumple con sus compromisos oficiales, Kate Middleton es como cualquier otra mujer. Por extraño que pueda parecer, la duquesa de Cambridge intenta que su vida sea lo más normal posible, al igual que la de sus tres hijos. Es cierto que los Cambridge viven en un palacio, pero su día a día se parece mucho al de cualquier otra familia. Así lo ha revelado una de las mejores amigas de la esposa del príncipe Guillermo en una reciente entrevista a la revista “People”, donde ha confesado cómo es la rutina diaria de la nuera del príncipe Carlos de Inglaterra.

Aunque no ha trascendido la identidad de la persona que ha ayudado a descubrir algunos de los secretos de la rutina de la duquesa de Cambridge, desde la revista aseguran que se trata de alguien muy cercano a Kate Middleton. Tanto es así, que podría tratarse de alguien que comparte el día a día con los Cambridge, como la niñera de los pequeños, la española María Teresa Turrión Borrallo, un nombre que ha quedado completamente descartado dado su compromiso y lealtad a la Corona, así como su extrema discreción.

La fuente asegura que, pese a lo que se pueda pensar, Kate Middleton y el príncipe Guillermo, llevan una vida completamente “norma” en compañía de sus tres hijos, George, Charlotte y Louis. Esto es, no les importa andar corriendo de un lado a otro de la casa, donde la Duquesa se siente especialmente relajada además. Algo que no le ocurría a la princesa Diana de Gales, que no encontraba tranquilidad ni siquiera en su propio hogar, el Palacio de Kensington, donde también residen los Cambridge en Londres.

“Es una casa familiar normal, ocupada por niños que siempre andan corriendo y tirando cosas. No hay aires de grandeza o reverencias. Cuando la ves a puerta cerrada con los niños, es una mamá muy segura de sí misma. Regaña a los niños si se portan mal”, aeguró la amiga de Kate a la revista.

Ella misma mantiene que cuando Kate no tiene ningún acto oficial previsto deja a un lado los protocolos y el glamour que vemos cuando está trabajando y se siente relajada y en casa: «prescinde de los secadores de pelo, siempre lleva una cola de caballo y ropa deportiva, o un sencillo vestido con deportivas. Usa muy poco maquillaje y es habitual que se disculpe porque no quiere llegar tarde a ningún sitio, aunque a veces le pasa que tiene que dejar a los niños porque tiene algún acto”, asegura.

En definitiva, la imagen que Kate proyecta de puertas hacia adentro es la de una madre trabajadora normal: “su vida es la vida de una mamá trabajadora con tres hijos pequeños, lo que ocurre es simplemente que tiene un tipo de trabajo diferente al de la mayoría», sostiene.

La amiga de Kate Middleton afirma que una de las grandes preocupaciones de la Duquesa son sus hijos, ya que quiere que tengan una vida lo más normal posible, dentro de las opciones que están a su alcance: “quiere que sus hijos tengan los pies en la tierra y sean conscientes de la realidad. Eso es lo que realmente le importa», sentencia la fuente.