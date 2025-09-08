Harry aterriza en Londres entre fuertes rumores de acercamiento con su padre

El príncipe Harry no ha escogido el mejor de los momentos para su nuevo regreso al Reino Unido. El duque de Sussex tiene previsto asistir en Londres a una nueva edición de los Premios WellChild, organización de apoyo a la infancia con la que el hijo menor del rey Carlos III continúa muy implicado a pesar de su salida de la familia real. Sin embargo, su regreso ha coincidido con el aniversario de la muerte de la Reina Isabel II y el reciente fallecimiento de la duquesa de Kent.

La esposa del primo de la recordada monarca falleció hace unos días y, por tanto, la familia se encuentra de luto en estos momentos. Un detalle que hemos visto en su vestimenta en los actos oficiales en los que ha participado este fin de semana. Bien de negro por completo o bien con algún detalle que simbolizara esta situación. El Palacio de Buckingham ya ha confirmado dónde y cuándo se celebrará el funeral por la duquesa al que, por cierto, no se espera que asista el príncipe Harry.

El príncipe Harry en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Un encuentro en el aire

No se tienen muchos detalles sobre este viaje del duque de Sussex, pero sí se sabe que no le va a acompañar su esposa. Meghan Markle lleva varios años sin pisar suelo británico (salvo para una escala puntual) y, dada la derrota en los tribunales de Harry por el tema de la protección policial, no se espera por el momento que ni ella ni los hijos de la pareja vuelvan a Londres.

A pesar de la ausencia de Meghan, en este viaje todas las miradas están puestas en un posible encuentro entre el duque de Sussex y su padre. Un encuentro del que lleva hablándose desde hace varias semanas, desde que un conocido tabloide publicó los detalles de una reunión entre el equipo del príncipe Harry y uno de los asistentes del monarca.

Meghan Markle y el príncipe Harry juntos en Nueva York. (Foto: Gtres)

En estos momentos el rey se encuentra en Escocia. Carlos III ha continuado con la tradición de su madre -que pasaba el aniversario de la muerte de su padre en el lugar en el que falleció- y por ese motivo siempre está en esta fecha en el Castillo de Balmoral.

Precisamente por eso, no se sabe si finalmente habrá encuentro entre ambos y dónde podría producirse. Eso sí, las últimas informaciones apuntan a que ambas partes están dispuestas a un acercamiento.

La tensión de Guillermo

Con el que las cosas están más difíciles es con el príncipe de Gales. Guillermo no está dispuesto a perdonar los agravios de su hermano en los últimos años. Es más, si por él fuera, tomaría medidas más estrictas para que el príncipe Harry y Meghan Markle estuvieran totalmente al margen de la familia real. Por eso no se espera que haya reunión con el heredero, lo que refuerza la idea de que la reconciliación entre hermanos es casi imposible.