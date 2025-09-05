Luto en la casa real británica. El Palacio de Buckingham acaba de anunciar la muerte de uno de sus miembros más veteranos: la duquesa de Kent. Ha sido a través de un comunicado que ha distribuido a los medios y en el que informa que la esposa del actual duque de Kent, uno de los primos preferidos de la Reina Isabel II.

«Con profundo pesar anunciamos la muerte de la duquesa de Kent. Su alteza real falleció pacíficamente en el Palacio de Kensington, rodeada de su familia. El rey y la reina y todos los miembros de la familia real se unen al duque de Kent, sus hijos y nietos en el luto por su pérdida. Recordamos con cariño la devoción de la duquesa a lo largo de toda su vida por todas las organizaciones con las que colaboró, su pasión por la música y su empatía por los jóvenes», reza el texto.

Los duques de Kent juntos. (Foto: Gtres)

La esposa del duque de Kent fue vista por última vez en público el pasado mes de octubre junto a su esposo. En los últimos años, la duquesa había reducido considerablemente su actividad y su presencia en actos oficiales, de hecho, ni siquiera estuvo en los funerales de la Reina Isabel II ni en la coronación del rey Carlos III.

La duquesa de Kent entró a formar parte de la familia real en 1961 tras su boda con el príncipe Eduardo. A partir de ese momento pasó a ser un rostro habitual en citas oficiales, algunas de gran relevancia. Sin embargo, a medida que pasaron los años prefirió mantener un perfil más bajo. Dejó de lado su rol institucional y se convirtió en profesora de música.

Una royal discreta

Nacida como Katharine Lucy Mary Worsley el 22 de febrero de 1933 en Yorkshire, la duquesa de Kent era la menor de cuatro hermanos. Pasó su infancia en Hovingham Hall, cerca de York, donde desrrolló su devoción por la música, especialmente el piano, el órgano y el violín.

Los duques de Kent con uno de sus hijos. (Foto: Gtres)

Intentó ingresar a la Real Academia de Música, pero no lo consiguió. En lugar de eso, trabajó en guarderías en York y Londres. En 1956 conoció al duque de Kent cuando el primo de la Reina Isabel II estaba destinado en la guarnición de Catterick en Yorkshire.

Un lustro después de su primer encuentro se anunció el compromiso. La boda se celebró en la Catedral de York, lo que supuso una ruptura con la tradición, ya que las bodas reales se celebraban en Westminster. La noviA llevó una tiara de estilo fringe y ejerció de padrino el príncipe Michael de Kent. Asistieron numerosos miembros de la realeza.

El matrimonio tuvo tres hijos: George, conde de St Andrews, Lady Helen Taylor y Lord Nicholas Windsor. Los Kent han estado muy vinculados a la vida institucional, sobre todo, el duque, que ha sido un extraordinario apoyo para la Reina Isabel II a lo largo de los años.

El duque de Kent con la Reina Isabel. (Foto: Gtres)

Sin embargo, en la década de 1970, la duquesa sufrió dos pérdidas devastadoras que afectaron a su salud mental. En 1975 abortó tras contraer rubéola durante el embarazo. Dos años después dio a luz a un hijo muerto. Esto la impulsó a retirarse de la vida pública por un período de tiempo y en 1997 habló sobre cómo la pérdida le provocó una depresión. «Tuvo el efecto más devastador en mí. Me ha hecho comprender profundamente a otras personas que sufren muerte fetal», dijo.