Cumbre en Balmoral: Kate y Guillermo, polos opuestos sobre el retorno de Harry

Quedan pocos días para que una triste fecha para la familia real británica: el aniversario de la muerte de la Reina Isabel II. Una jornada que va a coincidir con el regreso al Reino Unido del príncipe Harry, que estará en Londres el próximo 8 de septiembre para participar en una entrega de premios de una de las organizaciones con las que sigue colaborando: los galardones WellChild. Una cita en la que no va a contar con la compañía de su esposa, Meghan Markle, que lleva ya varios años sin viajar al Reino Unido -salvo para una escala puntual- debido, en parte, por la lucha del duque de Sussex por las garantías de la protección policial.

En las últimas semanas han sido constantes los rumores que apuntan a que, aprovechando este viaje, se podría producir un encuentro entre el príncipe Harry y su padre, el rey Carlos III. El monarca ya ha retomado su agenda tras las vacaciones pero siempre pasa el aniversario de la muerte de su madre en Balmoral, tal como la Reina Isabel II hacía con Sandringham en el del fallecimiento del rey Jorge VI. Por eso, de darse la reunión, podría ser en Escocia.

Aunque desde Buckingham no se han hecho declaraciones al respecto, sí que es cierto que las especulaciones de un posible acercamiento del príncipe a su familia han aumentado en los últimos tiempos, lo que ha desatado los rumores de crisis con Meghan Markle. Se sabe que ha habido una reunión entre el equipo de los Sussex y el del rey y algunas fuentes aseguran que podría haberse tratado el tema de una futura participación en compromisos oficiales.

Cumbre en Balmoral

Las mismas fuentes aseguran que hace unos días el Castillo de Balmoral fue el escenario de una reunión entre los miembros senior de la familia real, en concreto, entre el rey y los príncipes de Gales y algunos asesores. Un encuentro que tenía por objetivo discutir las posibles opciones de cara a un supuesto retorno de Harry y los planes de futuro de los duques de Sussex dentro de la familia real.

A pesar de que no ha trascendido información de manera oficial, algunas fuentes aseguran que en la reunión no se produjeron desencuentros como tal, pero sí planteamientos y posturas opuestas. El príncipe Guillermo se mostró muy crítico con su hermano y su cuñada y planteó que había que retirarles los títulos tanto a ellos como a sus hijos. El heredero quiere una monarquía más reducida y concentrada en los miembros que realmente trabajan para la Corona.

Una postura que contrasta con la de su esposa, mucho más conciliadora. Kate Middleton apoya la visión de su marido y no tiene intención de llevarle la contraria, pero sí que va a intentar que las puertas a una posible reconciliación sigan abiertas, porque prefiere que no se tomen medidas tan estrictas. Una postura con la que el rey Carlos III siempre ha estado más de acuerdo, de hecho, en el caso de su hermano, aunque no le permite ejercer como representante de la institución, sí que le incluye en actos privados. A su hijo nunca le cerrará la puerta.