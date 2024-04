Guillermo de Inglaterra sorprende al revelar el origen de su último acto

Una semana después de reanudar su agenda oficial tras el anuncio de cáncer de Kate Middleton, el príncipe Guillermo se ha desplazado hasta el condado de West Midlands, ubicado en la región Tierras Medias Occidentales, en Inglaterra, para emprender lo que se conoce como un «día de ausencia real». El primogénito del Rey Carlos III y de su primera esposa, Diana, ha visitado la escuela de la iglesia St. Michael’s de Sandwell para encontrarse con un alumno del centro a quien le une una especial conexión desde hace varios meses.

Se trata de Freddie Hadley, de 12 años. En octubre del año pasado, el estudiante del colegio tomó la iniciativa de escribir una carta a los príncipes de Gales, invitándolos cordialmente a conocer de primera mano las valiosas iniciativas sobre salud mental que la escuela llevaba a cabo con regularidad. La carta fue recibida con gratitud por el príncipe Guillermo y su esposa, y si bien en ese momento los compromisos no permitieron que el matrimonio se personara en el lugar, el heredero al trono del Reino Unido respondió al joven a través de su perfil en X (antes Twitter). «Buenas tardes Freddie, lamentamos mucho no poder estar allí contigo y con los demás estudiantes hoy. Es muy importante abordar de frente los desafíos y los estigmas de la salud mental. Por favor, sigan con este importante trabajo», escribió el al tiempo que expresó su interés en conocer personalmente a los estudiantes en un futuro cercano.

A pesar de que el príncipe de Gales ha retomado sus compromisos y de que, en su caso, tiene que compaginar la actividad oficial con la atención a su familia, de momento no se tiene constancia de cuándo volverá Kate Middleton a la agenda oficial. En estos momentos, la prioridad de la princesa de Gales es su estado de salud y, por tanto, no retomará sus compromisos hasta que los facultativos lo recomienden. Fue el pasado día 22 de marzo cuando Kate Middleton anunció que había comenzado un tratamiento de «quimioterapia preventiva» contra el cáncer. Lo hizo a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, tras varias semanas de especulaciones sobre su estado de salud.

La esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra explicó que su condición le fue descubierta después de que fuera sometida a una cirugía abdominal, el pasado mes de enero, si bien no ha especificado qué tipo de tumor padece. «En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales», dijo.