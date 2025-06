Los encuentros secretos de Nacho Duato con Carolina de Mónaco: "Es simpatiquísima"

Nacho Duato ha aterrizado en Madrid con su compañía para representar un proyecto que tendrá lugar en el Teatro Albéniz. Aprovechando esta circunstancia ha dado una serie de entrevistas y ha desvelado su desconocida amistad con la princesa Carolina de Mónaco. Según ha contado ante los micrófonos de la agencia Gtres: «Cuando voy a Montecarlo, viene Carolina y luego vamos a cenar el Café de París. He estado con ella tres o cuatro veces y es simpatiquísima. Ella es la madrina del ballet».

La hermana de Alberto de Mónaco es una de las grandes figuras del Principado, así que su amistad con Duato genera bastante interés. Siguiendo el testimonio del bailarín se reúnen en un local muy conocido en Montecarlo, un establecimiento donde es común ver a los rostros más influyentes de los alrededores.

Su experiencia con las Familias Reales

El artista ha contactado con las principales Casas Reales de Europa para conseguir una mayor repercusión. Su objetivo es que el ballet y la danza adquieran la repercusión que se merecen. Esa es la razón por la que se puso en contacto con la Familia Real española. Quería que la infanta Sofía fuese madrina de esta causa, pero no consiguió exponer su propuesta.

Nacho Duato durante su entrevista con Gtres. (Foto: Gtres)

Cuando le preguntan por qué eligió a la infanta para esta tarea responde: «Yo siempre la veo detrás de la princesa Leonor y es muy simpática». La cuestión es que no recibió ninguna respuesta por parte de los Reyes, así que ahora ha dado un paso atrás. «Ya no porque después de 15 meses que el Rey no encontró hueco en su agenda, a mí se me ha ido la emoción».

Después de la buena experiencia que Nacho Duato tuvo con Carolina de Mónaco, pensó que podría suceder lo mismo en España. Es algo que ya le había pasado con otras familias reales, por eso dio por hecho que todo iba a salir según sus expectativas. «Con Victoria de Suecia igual, he estado dos o tres veces estrenando y lo mismo, hay una recepción y hablo con ella. La reina Margarita de Dinamarca, la reina Fabiola y todas venían a ver en ballet y daban mucho enfoque a la danza y prestigio. Entonces yo pensé: oye, por qué no llamar a la Familia Real y de esa manera quizá se apoyaría más a la danza, quizá no, seguro. Que viniesen, el himno nacional y todo lo que quieras. Yo no soy monárquico, pero oye, ya que están ahí…».

Nacho Duato habla de la Reina Sofía

Nacho Duato ha explicado que estuvo un tiempo esperando una respuesta por parte del Palacio de la Zarzuela. No obstante, ya ha asumido que esto no va a pasar y reconoce que hizo un comentario poco afortunado de Su Majestad. «Después de 15 meses, dije que lo dejábamos. A parte yo no lo decía para mí, lo decía para la Compañía Nacional. Seguro que lo ha visto porque yo dije: el Rey es tan antipático que no me ha llamado».

La Reina Sofía en una audiencia. (Foto: Gtres)

Duato ha hablado muy bien de la Reina Sofía. Hay que tener en cuenta que tanto Su Majestad como el resto de la Familia Real trabaja muy duro para representar a España y para conseguir que nuestra cultura cruce fronteras. Además de ser muy profesionales, son accesibles, por eso el bailarín dice: «Yo siempre que me he encontrado con la infanta Elena, con la infanta Cristina o con la Reina Sofía, que es simpatiquísima, yo les hablo normal, cercanos y por qué no pedirles cosas».

El artista está convencido de que la presencia de la infanta Sofía hubiera sido muy positiva, aunque no podemos olvidar cuál es la hoja de ruta de los Reyes Felipe y Letizia. Todos sus movimientos están estudiados. Se esfuerzan por conseguir lo mejor para España, pero también tienen en cuenta la estabilidad de sus hijas. En el caso de Sofía, acaba de cumplir 18 años ahora. Cuando Nacho Duato quiso que amadrinase el ballet todavía era menor, quizá por eso su sueño no llegó a hacerse realidad. Hay que saber esperar.