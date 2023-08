Queda menos de un mes para que se cumpla el primer año de la muerte de la Reina Isabel. Fue el 8 de septiembre de 2022 cuando la monarca falleció en Escocia, en el Castillo de Balmoral, una de sus propiedades más queridas, a los 96 años. La soberana nos dejaba apenas dos días después de haber participado en un último acto oficial, cuando recibió a la entonces nueva Primera Ministra, Liz Truss.

La Reina Isabel con Liz Truss en su última imagen. / Gtres

La muerte de la Reina supuso una importante conmoción para el Reino Unido, pero también a nivel global. Isabel II ha sido una de las figuras más destacadas de las últimas décadas, con un reinado de más de setenta años. De hecho, a sus funerales acudieron representantes de todo el mundo y las exequias se prolongaron durante varios días.

Ahora que se cumple un año del fallecimiento de la soberana cabría haber esperado algún tipo de acto especial en presencia del monarca. Sin embargo, no será así. Tal como se ha confirmado, el rey Carlos no va a celebrar de manera pública y oficial el primer aniversario de la muerte de su madre, sino que va a pasar esta jornada de manera privada. Fuentes del Palacio de Buckingham han declarado al tabloide británico The Mirror que el Rey dedicará el aniversario de la muerte de su madre a la reflexión privada.

Cortejo fúnebre de la Reina Isabel / Gtres

No obstante, aunque el jefe del Estado no se dejará ver en esta jornada, sí que lo harán los príncipes de Gales. Catalina y Guillermo serán los encargados en esta ocasión de presidir cualquier tipo de acto homenaje a la Reina Isabel en el aniversario de su muerte.

No es llamativo que el Rey prefiera pasar esta fecha en un segundo plano, ya que la propia Isabel II solía pasar el aniversario de la muerte de su padre, el rey Jorge VI, de manera discreta, recordando al monarca y dedicándole toda su atención. La Reina Isabel nunca participó en ningún tipo de acto oficial en memoria de su padre por los aniversarios de su muerte, sino que solía enviar a otros miembros de la familia para que la representasen en este complicado momento. El nuevo rey tiene la intención de seguir la misma estela de su progenitora.

El rey Carlos con su madre, la Reina Isabel. / Gtres

A pesar de que se ha confirmado que serán Catalina y Guillermo -y probablemente también otros miembros de la Familia Real- los que lleven la voz cantante en cualquier tipo de compromiso en recuerdo de la Reina Isabel, lo cierto es que, por el momento, no se han dado detalles sobre cómo se van a llevar a cabo las conmemoraciones del primer aniversario de la muerte de la monarca, por lo que, por ahora, habrá que esperar a que fuentes oficiales ofrezcan más detalles más adelante. Lo que sí ha trascendido es que, mientras que Carlos III va a pasar la jornada de manera privada, los príncipes de Gales sí que tienen ganas de hacer algún tipo de conmemoración pública en recuerdo de la Reina Isabel.