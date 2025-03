El Baile de la Rosa es una de las citas más importantes de la agenda del Principado de Mónaco. Una velada llena de glamour y de sofisticación, con fines solidarios y que se remonta a los tiempos de Grace Kelly. Desde hace tiempo es la princesa de Hannover junto con su hermano, el príncipe Alberto, la que ha tomado el testigo en esta velada, que preside año tras año en compañía de sus hijos. Este año no ha sido una excepción: Carlota y Andrea Casiraghi y Alexandra de Hannover han acompañado a su madre, aunque el gran ausente ha sido Pierre. El joven se está preparando para una exigente competición náutica que va a tener lugar en el Reino Unido.

El Sporting Club de Monte Carlo se convirtió un año más en escenario de esta celebración, en la que la escenografía y la decoración corrió a cargo de Christian Louboutin. Este año el tema era el Baile del atardecer, que invitaba a estilismos en tonos cálidos y a rostros bronceados. Además, la princesa Charlene -que no suele acudir a esta cita-, volvió a hacer acto de presencia y a demostrar que tiene una buena sintonía con su cuñada. Estefanía y sus hijos no asistieron, aunque esto no sorprendió a nadie.

Carlota Casiraghi con Beatrice Borromeo. (Foto: Gtres)

El Baile de la Rosa volvió a convertirse un año más en una pasarela de estilo y elegancia, en el que las damas Grimaldi rivalizaron por el puesto de la mejor vestida. Sin embargo, al margen de esto, uno de los detalles que más llamó la atención fue que Carlota Casiraghi volvió a asistir en solitario.

La soledad de Carlota Casiraghi

Siempre se ha considerado que esta cita era una ocasión perfecta para presentar nuevas parejas o para confirmar informaciones que hasta entonces eran rumores. Por ejemplo, en el caso de Carlota, en marzo de 2013 presentó oficialmente al padre de su primer hijo, Gad ElMaleh, en el Baile de la Rosa. La pareja llevaba más o menos un año de noviazgo.

Carlota Casiraghi con Beatrice Borromeo. (Foto: Gtres)

Carlota Casiraghi con Dimitri Rassam. (Foto: Gtres)

Ocurrió lo mismo con Dimitri Rassam en 2018, poco antes de que la pareja decidiera casarse. De hecho, Carlota lució aquel año un impresionante anillo de compromiso. De igual manera, cuando Rassam dejó de asistir a actos oficiales, entre ellos, al Baile de la Rosa, se confirmó la separación del matrimonio. En 2022 fue la última vez que vimos al cineasta en esta cita.

Nicolas Mathieu posando. (Foto: Gtres)

Tras la separación de Dimitri Rassam, la hija mayor de la princesa de Hannover fue pillada por los periodistas junto al escritor Nicolas Mathieu. Es más, medios franceses publicaron a finales de año que la pareja había dado un paso más en su relación y se había ido a vivir junta. Una información que no se ha confirmado oficialmente ya que, además, Carlota no es miembro de la institución y, por lo tanto, su vida privada le pertenece solamente a ella.

A pesar de que no hay visos de que la relación entre Carlota y el escritor se haya roto, lo que sí es cierto es que la hija de la princesa Carolina de Mónaco se resiste a oficializar su romance e invitarlo al Baile de la Rosa. Una situación muy diferente, por cierto, a la de su hermana Alexandra, que lleva muchos años saliendo con Ben Sylvester-Strautmann, que ya es uno más entre los Grimaldi.