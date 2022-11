Si hay algo que caracteriza a los Grimaldi es el secretismo con el que suelen llevar su vida privada. Tanto que, por ejemplo, ni siquiera se hicieron anuncios oficiales de los embarazos de Carlota Casiraghi, más allá de una breve nota cuando nacieron sus hijos. Algo que afecta también al resto de hijos de las princesas Carolina y Estefanía. La realidad es diferente en el caso del príncipe Alberto, su mujer y sus hijos, aunque tampoco se ofrece demasiada información.

Ante esta realidad, no resulta extraño que sea a través de amigos o de otras fuentes cercanas a la familia que se desvelan detalles relacionados con los Grimaldi, aunque no hablen mucho. Por ejemplo, uno de los últimos en ofrecer una entrevista ha sido Gad Elmaleh. El cómico fue durante bastante tiempo uno más en la familia, como pareja de la hija mayor de la princesa de Hannover, Carlota Casiraghi y padre de su hijo Raphaël, que tiene ya ocho años.

En el año 2011, Carlota Casiraghi inició una relación con el actor, con el que rompió en 2015. A pesar de que ambos han sido siempre muy celosos de su intimidad, ahora, el intérprete ha roto esa ‘norma’ y se ha sincerado en una entrevista con Madame Figaro, con motivo del estreno de su último trabajo, el filme Descansa un poco. En una extensa conversación con la publicación, Gad Elmaleh no solo ha expresado su buena relación con su ex pareja, sino que también se ha hablado de manera indirecta de un episodio complicado en su relación con la sobrina del príncipe Alberto. Tal como ha contado, la pareja tuvo algunos desencuentros a raíz del bautizo de su hijo Raphaël.

La revista VSD publicó un artículo en el que apuntaba ciertas fricciones entre la familia de Gad Elmaleh y la familia de Carlota Casiraghi, según el libro de Stéphane Koechlin, Gad Elmaleh, la vida no es normal. “El niño sería criado en la religión del Estado de Mónaco, el catolicismo. Gad había consentido, lo que provocó el enfado de su propia familia. Ni su padre David ni su tío Albert participaron en la ceremonia”.

En esta última entrevista en Madame Figaro, Gad Elmaleh no entra en detalles sobre este desencuentro, pero sí que habla de su Fe: “Los judíos comparten con los musulmanes el mismo mandamiento de no entrar en los lugares de culto cristianos para no correr el riesgo de cometer el pecado de idolatría con un Dios que no sea el nuestro. Pero en su mayor parte es sobre todo una superstición”, explica la ex pareja de Carlota Casiraghi.

Unas palabras con las que, de alguna manera, hace referencia a por qué su padre no estuvo en el bautizo de su hijo. “Muchos (mi padre, por ejemplo) no asisten a los funerales religiosos por eso. Es una pena porque los funerales católicos son magníficos, en mi último espectáculo, además, incluso hago un boceto donde digo que, a diferencia de la casa, las ceremonias siempre comienzan a tiempo, hay una escenografía dominada, el micrófono funciona. Estoy convencido de que ir a las iglesias me fortaleció en mi judaísmo”, sentencia.