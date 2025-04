En el aire, la inminente reaparición de Juan Carlos I en España

A medida que se aproxima el final de abril, las miradas vuelven a dirigirse hacia el Rey emérito Juan Carlos I. Una vez más, su posible regreso a España está en el centro del debate mediático y social, envuelto en una mezcla de expectación, especulaciones y controversias. Aunque no hay confirmación oficial, fuentes próximas al entorno del padre del Rey Felipe VI señalan que podría estar barajando una nueva visita a territorio español, posiblemente en torno a la segunda quincena de mayo.

Este posible regreso, como ha ocurrido en otras ocasiones desde su marcha a Abu Dabi en 2020, estaría motivado por razones personales y deportivas. En particular, se especula con que el ex jefe del Estado podría acudir a Sangenjo, la localidad gallega que se ha convertido en su refugio habitual durante sus estancias en España. Precisamente en esos días, entre el 16 y el 18 de mayo, está programada la VII Liga Española de 6 Metros – 3ª Serie 2025, una de las competiciones náuticas favoritas de Juan Carlos I, quien ha participado activamente en ella en anteriores ediciones.

La relación del Rey emérito con Sanxenxo y el mundo de la vela es de largo recorrido. No sólo ha sido uno de sus deportes predilectos, sino que también ha formado parte activa de diversas tripulaciones. En regatas pasadas, se ha dejado ver junto a su íntimo amigo y anfitrión Pedro Campos, quedándose en su casa en la zona de Nanín cada vez que ha vuelto a Galicia. Sin embargo, a pesar del fuerte vínculo con esta localidad y con la competición, su presencia en esta edición sigue siendo incierta. La última vez que se esperaba su participación fue en marzo de este mismo año, para la apertura de la temporada 2025 de la Liga Española de 6 Metros. No obstante, el viaje no se concretó debido a que el monarca se encontraba en Ginebra, donde fue sometido a una de sus revisiones médicas periódicas. Este tipo de controles de salud se han vuelto frecuentes en los últimos años, y suelen marcar el calendario de apariciones públicas del exmonarca.

Además del factor sanitario, ahora se suma otro elemento que podría influir en la decisión de Juan Carlos I de regresar o no a España: su situación legal. En las últimas semanas ha trascendido que el Rey emérito ha presentado una demanda contra el ex presidente cántabro Miguel Ángel Revilla por un presunto delito contra el derecho al honor. La acción judicial responde a una serie de declaraciones públicas y pasajes del político regionalista en televisión, en los que se refería a los escándalos que marcaron los últimos años del reinado del monarca. Este nuevo frente judicial ha generado una nueva ola de atención mediática que podría condicionar sus planes, ya que cualquier visita a España en este contexto podría derivar en una exposición pública no deseada, más allá del terreno deportivo o personal.