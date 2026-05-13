La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París ha pedido una pena de siete años de cárcel para el ex presidente francés Nicolas Sarkozy. Se trata de dos años más de los que fue condenado en primera instancia por haber recibido financiación del régimen libio de Muamar Gadafi para la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 o al menos haberlo intentado.

El fiscal Rodolphe Juy-Birmann también pidió la inhabilitación de Sarkozy para ejercer cargos públicos durante cinco años y una multa de 300.000 euros. Juy-Birmann subrayó que requería para el ex presidente francés la mayor pena de las solicitadas para los 10 procesados que comparecen en la causa. Según explicó, él fue el «instigador de los hechos», pero también «el principal y el único beneficiario» con el objetivo de ser elegido presidente de Francia.

El abogado de Sarkozy Christophe Ingrain se mostró convencido de que en los próximos 15 días durante los alegatos de la defensa demostrarán «la perfecta inocencia de Nicolas Sarkozy». Ingrain insistió en que «no hubo dinero libio en su campaña, no hubo dinero libio en su patrimonio» y en que «su elección no estuvo sesgada».

El representante del Ministerio Público pidió al tribunal que a la hora de dictar sentencia tenga en cuenta que los hechos que tiene que juzgar «no son un escenario cualquiera», sino que hubo «un pacto de corruptela al más alto nivel» establecido antes de ser elegido jefe del Estado.

El Ministerio Público reclamó que Sarkozy sea condenado por los cuatro delitos por los que está encausado y no sólo por uno de ellos, el de asociación de malhechores. En ese proceso fue condenado por el tribunal a cinco años de cárcel, con ejecución provisional, lo que le condujo a su ingreso en prisión durante 20 días en otoño hasta que pudo salir en libertad bajo control judicial.