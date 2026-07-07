Abelardo de la Espriella suspende el traspaso de poderes con el Gobierno de Petro al que acusa de golpismo

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ordenado la suspensión del proceso de transición con la administración saliente de Gustavo Petro. El motivo sería, supuestamente, nuevos comentarios del actual mandatario que no reconoce su triunfo en las elecciones. De la Espriella ha acusado a Petro de golpismo y ha apelado a las Fuerzas Armadas para que protejan la Constitución y la democracia.

«Acabo de dar instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia», ha dicho De la Espriella unas horas antes.

Ahora, el presidente electo ha denunciado que Petro y Cepeda continúan sin reconocer su triunfo electoral. En este sentido, ha advertido de que esa «resistencia pacífica» a la que vienen apelando en los últimos días «no es más que un disfraz del plan perverso que tienen para atornillarse en el poder».

El dirigente ha asegurado que la postura de Petro responde al «miedo» que siente por el «destape» de «toda la corrupción que campeó en estos cuatro oscuros años de desgobierno» y las consecuencias legales que vendrán, apuntando a supuestos vínculos con el «narcoterrorismo» y el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Por todo ello, el presidente electo ha pedido a las Fuerzas Armadas que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia, y a la comunidad internacional que le apoye hasta que cese este intento de golpe de Estado.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, indicó que la suspensión tiene que ver con la insistencia de Petro en no reconocer el resultado electoral. «Casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país. Nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo, Abelardo de la Espriella», ha manifestado Restrepo.

La democracia se respeta y la voluntad del pueblo se defiende. Quiero dirigirme a todos los colombianos para compartir mi posición frente a la coyuntura que atraviesa el país. Reitero mi compromiso con la Constitución, el Estado de Derecho y el mandato que millones de ciudadanos… pic.twitter.com/8bWsO1QgPa — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 7, 2026

«Al pueblo colombiano, resistencia (…) No podemos dejarnos raponear lo que en épica batalla democrática logramos en las urnas», ha apelado.

Petro asegura que dejará el poder, pero no reconoce a De la Espriella

Por su parte, Petro ha afirmado que el proceso de transición continúa «ante el pueblo» y ha descartado que tenga intención alguna de perpetuarse en el poder. «Me piden cosas que serían inconstitucionales, como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata», ha reiterado.

«No estamos inventando cuando decimos que el Gobierno de Abelardo fue elegido desde el exterior, con votos no existentes en el porcentaje ajustado automáticamente por algoritmos hechos por empresas privadas israelíes con aval de su gobierno genocida», ha añadido.

Los que se retiran del empalme son los que no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias. Tal como indica la ley el proceso de entrega del gobierno continua ante el pueblo. Se colocarán sillas vacías en… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 7, 2026