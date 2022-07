Sebastián Yatra, emocionado por esta carta de un fan: “Por dentro quería llorar”

Sebastián Yatra continúa inmerso en su gira Dharma Tour por nuestro país. El artista colombiano está llegando al final de su gira por España, un país en el que se siente como en casa y donde le han acogido, al él y a su música, con los brazos abiertos.

Se trata de la gira más grande hasta la fecha del artista por España. Una gira que le ha llevado por algunos de los recintos más emblemáticos de la península, como el Palau Sant Jordi de Barcelona o el Wizink Center de Madrid. Y donde está viviendo momentos únicos que guardará para siempre en su corazón.

El artista colombiano tiene una relación muy cercana con sus fans. Tanto en los conciertos como por las calles de los lugares donde actúa, así como a través de las redes sociales, Yatra siempre intenta interactuar con ellos. Es más, hace unos días compartió un emotivo momento vivido con una fan.

A través de sus redes sociales, el cantante colombiano no se ha podido resistir a compartir las líneas de una carta escrita por una joven seguidora de 13 años, que viajaba desde Tenerife hasta Murcia, para disfrutar de su música en directo.

«Cuando me compraron las entradas, también me compraron el disco de Dharma, no te imaginas cuánto lloré de alegría ese día. Acababa de llegar de clase y mi madre, con cara triste, me dijo que no quedaban entradas. Yo estaba a punto de decirle que no pasaba nada (aunque estaba por dentro quería llorar) cuando me enseñó las entradas y el disco. Hasta ayer, antes de coger el avión, no había asimilado que iba a verte por primera vez en vivo y en directo. Hoy cumplí un sueño que creí que tardaría mucho más en hacerse realidad», dice la joven en su carta. Una carta que ha llegado al corazón del artista.