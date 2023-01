Rod Stewart actuará en España: fechas, ciudades y cómo comprar las entradas

Rod Stewart volverá a subirse a un escenario en nuestro país. El legendario músico actuará en cuatro ciudades de España en julio de este año. De esta forma, regresará con su nueva gira mundial, después de muchos años sin pisar un escenario de la península.

En concreto, el artista actuará el 12 de julio en Madrid, en el WiZink Center, el 20 de julio en Murcia, en el marco del Murcia On Festival, un día después, el 21 de julio en Marbella, en el Festival Starlite y por último, el 22 de julio en Chiclana de la Frontera en el Concert Music Festival.

En cuanto a las entradas, las del concierto de Rod Stewart en Madrid ya están a la venta en Ticketmaster y en El Corte Inglés. Y al ser una única fecha, prometen agotarse en tiempo récord, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones.

Por otro lado, las entradas para los otros tres conciertos también se encuentran ya disponibles en sus webs correspondientes. Las de Murcia se pueden conseguir en la web de Ibolele Producciones, para Marbella en la web oficial del Festival Starlite y para Chiclana de la Frontera, también en la web del evento.

El concierto de Rod Stewart será un show único donde interpretará muchos de los grandes éxitos de su carrera como Forever Youg, Can´t Stop Me Now, Maggie May, Rhythm of My Heart o Da Ya Think I’m Sexy?, entre otros muchos. Una oportunidad única para ver en directo a una de las leyendas vivas de la música, que ha hecho historia en todo el mundo.