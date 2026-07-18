Qué fue de Albert Álvarez, finalista de ‘Supervivientes’: de estrella de realities a gurú del ocultismo

Poco a poco y con el paso de los años, la parrilla televisiva nos ha presentado numerosos formatos que han marcado al público de alguna manera. Si hablamos de éxitos anuales, Supervivientes siempre se convierte en el reality más esperado por la audiencia de Telecinco. De hecho, tal es su popularidad que ya han lanzado una edición All Stars con concursantes de ediciones pasadas. Una aventura por Honduras que, en el 2019, nos llevó a conocer a Albert Álvarez. El que fue concursante del programa logró permanecer imbatible, pero no ganó. Sin embargo, su posición como finalista sigue siendo recordada por los televidentes.

De esto ya han pasado unos cuantos años. Tras su paso por Supervivientes, Albert Álvarez tuvo cierta presencia en los platós de Mediaset España. Asimismo, se mostraba muy activo en redes sociales. Pero, poco a poco, se fue desvinculando del mundo cibernético. Sin embargo, fue el pasado 2025 cuando se sinceró con sus más de 260.000 seguidores en Instagram. «Hoy quiero mostrar una parte de mí que siempre guardé por respeto a esta profesión. Servir como policía ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Durante años esta profesión me ha enseñado a caminar hacia el caos cuando otros se alejan, a mantenerme firme cuando todo tiembla, a ver lo peor sin dejar de creer en lo mejor», comenzó diciendo.

Albert Álvarez ha abandonado el cuerpo de policía

Ante ello, el ex superviviente quiso explicar el motivo por el que había decidido abandonar el cuerpo. «Pero hoy necesitaba decirlo: ha sido un privilegio servir. Toca cerrar este capítulo para dedicarme a mi proyecto personal, y reconozco que hoy me siento roto al terminar mi último servicio. He sentido como el alma se me partía al quitarme el uniforme, pero aunque cambie de rumbo, nunca dejaré de ser policía. Esa parte de mí queda para siempre», confesó.

Así pues, ha sido ahora, el pasado mes de junio, cuando ha acudido a sus redes sociales para explicar que va a centrar su contenido en el mundo del ocultismo. De esta manera, considerándose un hombre muy reflexivo y al que le gusta estar informado, ha querido encontrar todas sus respuestas «en el mundo de la cábala». Una vía con la que pretende seguir la tradición mística y esotérica.

«Tranquilo, tranquila, si ves que subo cosas un poco extrañas, no pasa nada, no me he vuelto loco. Simplemente es un tipo de información alternativa, diferente a la que siempre nos han dicho que tiene que ser», advierte a sus seguidores. Pero, como era de esperar, su decisión ha generado todo tipo de comentarios. Sin embargo, eso no le ha impedido a Albert Álvarez seguir subiendo contenido al respecto. «Tengo muchas pruebas de que el mundo conspira para hacerme feliz», escribió en su última publicación de Instagram.