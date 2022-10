Melendi estrena ‘Pan para Yolanda’, junto a Aymée Nuviola

Melendi ha vuelto con una nueva canción. El artista asturiano se ha unido a la cubana Aymée Nuviola y juntos han sorprendido con una espectacular colaboración. Ambos estrenaron el pasado viernes su nuevo tema Pan para Yolanda.

Se trata de una canción que habla de amor y en la que se combina el pip con los ritmos cubanos que hacen que sea una canción muy pegadiza y que no ha tardado en convertirse en todo un éxito en todas las plataformas digitales tanto en nuestro país como a nivel internacional.

Hace unos días, Melendi lanzaba a sus redes una imagen con la reconocida artista cubana. En el mensaje que él mismo escribía, comenzaba diciendo: «A una sílaba de casarme estuve, porque me dijo que no, si me llega a decir que sí…», escribía el artista.

«Con el permiso de Paulo Simeon, pronto escucharéis el privilegio que la vida me concedió», añadía Melendi. Y es que Paulo Simeon ha conseguido unir las voces del español y de su mujer Aymée Nuviola que en su país natal se le conoce como ‘La sonera del mundo‘, por la voz tan impresionante y dulce que tiene.

De esta forma, Melendi anunciaba su colaboración con la artista cubana Aymée Nuviola. Una colaboración que le hacía especial ilusión, y cuyo videoclip en Youtube ya cuenta con más de 300.000 reproducciones, siendo uno de los videoclips del momento en la plataforma.

«ajajajajajaj ¡eres tremendo asturiano querido! No te dije que si a la boda pero te dije que si a algo mejor y más hermoso. ¡Qué privilegio!» le contestaba ella a la imagen en la que el artista anunciaba el lanzamiento de la colaboración titulada Pan para Yolanda. ¡Una canción que no te puedes perder!.