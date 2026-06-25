Letra completa de ‘BZRP Music Session #42/66’ de Myke Towers y Bizarrap (y vídeo)

Bizarrap, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los productores argentinos más queridos y reconocidos en todo el mundo. ¡Y no es para menos! Entre otras cuestiones, porque ha conseguido hacer historia con un sinfín de BZRP Music Sessions, cuyos protagonistas han sido Shakira, Duki, Paulo Londra, Villano Antillano, Ptazeta o, incluso, el mismísimo Daddy Yankee. Recientemente, a través de redes sociales, el argentino sorprendió a todos y cada uno de sus seguidores en redes sociales con una noticia verdaderamente impactante. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al lanzamiento de la BZRP Music Sessions #42/66, cuyo protagonista es uno de los artistas más reconocidos en todo el mundo: Myke Towers.

¡Algo verdaderamente sorprendente y espectacular, como no podía ser de otra forma! Dadas las circunstancias, era evidente que las expectativas eran verdaderamente altas, pero, una vez más, el argentino las ha superado con creces. Y es que su trabajo y el de Myke Towers ha dado como resultado una de las BZRP Music Sessions más espectaculares de las que hemos podido disfrutar hasta la fecha. Por lo tanto, parece que es el momento más que perfecto para poder disfrutar de la letra completa de la BZRP Music Sessions #42/66, la canción que ha unido para siempre a Myke Towers y a Bizarrap. Por si fuera poco, también podrás disfrutar del vídeo que ha compartido para esta ocasión tan especial, en el que sigue presente la más pura esencia de las míticas sesiones del productor argentino.

Letra completa de ‘BZRP Music Sessions #42/66’, de Myke Towers y Bizarrap

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, woh

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, woh

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Bizarrap

Sabía que esto iba a llegar

Te dan por loco hasta que tus sueños te ven lograr

Cuando vienes de abajo más lo va’ a valorar

El falso va a doblar, pero el real se va a alegrar

Ja, ya yo no fumo regular

Sabía que iba a rankearme a como dé lugar

Lle-Llego y el prendón es el primero en saludar

Le-Le subí cuando pensaron que le iba a bajar

Tuve la—Tuve la—Tuve la—Tuve la visión, llegó el día de cobro, a las putas chingarse al Young Kingz e’ un logro

Lе di $5.000 pa’ que Shawn gaste en Roblox, lе di $20.000 a mi abuela en un sobre

Es más cabrón cuando vienes de pobre, pa’ to’ el que sueña, ojalá que lo logre

Ellos dicen: «Ojalá que lo clonen», soy el prototipo de par de cabrone’

Dios me dio el talento y lo perfeccioné (-ccioné)

Muchos trataron de meterme el pie (De meterme el pie)

Me persigno y entro pa’l campo, amén, como Lamine los goleé

Tengo pacas vieja’, y no es TBT, si no hablas de chavos, cabrón, muévete

Prendí uno a la que desperté, mis demonios to’ los enfrenté

Dicen que soy un sex symbol, yo solo me chingo a capela estos ritmo’

Acabo de hacer otro himno (Himno), mañana de nuevo a lo mismo (Mismo)

En la cancha de basket, en el campo de soccer o en el gimnasio de boxeo

Mi música es la gasolina de to’ el que idolatra al joseo, eo (Young Kingz, baby)

Ya yo no fumo regular

Sabía que iba a rankearme a como dé lugar

Llego y el prendón e’ el primero en saludar

Le subí cuando pensaron que le iba a bajar (Jaja)

Ya yo no fumo regular

Sabía que iba a rankearme a como dé lugar

Llego y el prendón e’ el primero en saludar

Le subí cuando pensaron que le iba a bajar

¿Qué hubo, pa? A lo mío estoy pendiente, entro al estudio y se prende en fuego

Llevo par de años vigente dominando este puto juego

Y vivo la vida como en GTA, cogen envidia cuando se te da (Oh, shit, here we go again)

Cuento el dinero y calmo la ansiedad

To-To’ los fanático’: «¿Cuándo será que saldrá la sesión de Bizarrap?»

Entramos por la ventana porque la puerta la quisieron cerrar

A terror la tuvieron que dar, y ahora quieren quemar

Y yo viendo a Leo pateando un penal

El cuello en hielo aunque sé que esté mal, ‘tá to’ frío como un esquimal

Es mejor que lo demuestre’, no me digas «te quiero»

Estoy pensando en la isla aunque viaje el mundo entero

La plata viene y va, la gasto y la recupero

A vece’ me dan gana’ de explotarlo en el putero

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, woh

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh (Biza)

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, woh

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh