Televisión Jorge Javier Vázquez, obligado a deshacerse de Fortunato, su burro: «Recibí una denuncia»

El esperado regreso de Jorge Javier Vázquez a la televisión ha servido para contestar a muchas preguntas que los espectadores y seguidores del ya desaparecido Sálvame tenían. Además de explicar la última hora sobre su estado de salud, el presentador de Cuentos Chinos habló de Fortunato, el burro que adoptó como regalo de una espectadora y que decidió llevarlo a su espectacular casa a las afueras de Madrid.

Fue Susi Caramelo la que quiso hablar con el catalán de algunos de los temas de su vida personal y que habían quedado en el tintero en los últimos meses. Uno de ellos fue su particular mascota, que sirvió para darle nombre incluso a un podcast que él mismo presentaba y que por ahora está en stand by: Los burros de Fortunato.

Su nueva colaboradora fue la que se acordó del animal, pero la respuesta que recibió no fue la esperada: «Ya no vive conmigo, desafortunadamente». Aunque su masnsión se había convertido en su nuevo hogar e incluso le sacaba a pasear como si de un perro se tratase, sus vecinos no estaban tan contentos: «Recibí una denuncia de unos vecinos porque el burro rebuznaba muchísimo, sobre todo por las noches».

«Lo que no quiero es hacer la vida complicada a mis vecinos», admite, por lo que ha tomado una decisión sobre la vida de Fortunato que le aleja de él: «Está como de colonias, pero voy a ir a verle periódicamente. Le echo mucho de menos».

Jorge Javier Vázquez recibió hace un año un curioso regalo de parte de una espectadora de Telecinco, ocurrió cuando se desplazó hasta su casa con la sección Ding Dong, con la que se dezplazaba hasta los hogares de famosos y anónimos.

En una de esas visitas acudió a una enorme casa de campo en la que una seguidora le dijo en directo que le regala a Fortunato, un burro que estaba en su finca. Lo que parecía una broma que no llegaría a nada se hizo realidad y en varios momentos mostró imágenes en sus redes sociales de cómo vivía junto a su madre y a sus perros, con los que forma una familia.

Aunque no ha dado más detalles de dónde está, por sus palabras se puede entender que ha tenido que llevarle a un lugar especializado en el que recibirá los cuidados que necesite y podrá estar en el campo junto a otros animales.