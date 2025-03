El influencer argentino Gero Arias se ha convertido en noticia por uno de sus retos, aunque en este caso, la noticia es que no lo ha conseguido. Su popularidad en Instagram y TikTok ha llegado en los últimos tiempos gracias a la cantidad de vídeos en los que realiza dominadas en los lugares más peligrosos posibles. No es el primer accidente que tiene, pero sí que es el más grave hasta ahora y el que peores consecuencias seguro que tendrá en su integridad física, ya que una de sus manos ha quedado muy dañada. Como no podía ser de otra manera, la evolución de lo sucedido la está contando a sus seguidores, aunque muchos no han podido creerse que todo sea cierto.

Todo comenzaba durante el domingo 23 de marzo, en ese momento Gero publicaba un vídeo en el que aparece en la parte trasera de un coche y anunciaba que ha sufrido un accidente muy grave, aunque aparentemente está en buenas condiciones. Pero a los pocos segundos aparece con un brazo completamente vendado y una enorme mancha de sangre, lo que hacía pensar en lo peor. «Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me caí de un acantilado de más de 10 metros y me fui pegando con distintas piedras. Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo…», así ha comenzado su historia.

En ese momento ha mostrado el brazo izquierdo, aunque sin mostrar las heridas, el argentino ha explicado que durante la caída numerosas piedras fueron cayendo encima de él, siendo una la que terminó sobre su mano. La consecuencia, además de los rasguños y golpes por todo el cuerpo: la amputación de dos de los dedos de su mano.

Lo más sorprendente ha sido la tranquilidad con la que lo ha contado, sin signos de dolor y sin que sus padres (que le llevaban en el coche hasta el centro hospitalario) dieran muestras de nerviosismo y preocupación. «Hago este video más que nada porque ustedes son los que me acompañan todos los días y quería que se enteren de mi situación. Estoy bien. No sé si voy a recuperar los dedos. Apenas salga del hospital les cuento. Cuídense. Los quiero», así terminaba su vídeo, dejando una enorme expectación sobre su futuro.

Última hora del estado de salud de Gero Arias

A las horas, el influencer ha reaparecido en sus redes tumbado en la cama de un hospital y con el brazo completamente inmovilizado. «Todavía no sé si voy a recuperar los dedos, eso lo voy a saber mañana. Hoy me voy a pasar la noche acá, internado en el hospital», dejando así la incógnita que resolverá en un próximo vídeo.

Antes de despedirse, el argentino ha querido demostrar que todo es real y ha movido el brazo, dejando claro que el cabestrillo y las vendas están en su cuerpo. «Yo no haría joda (broma) de esto. Era para mantenerlos al tanto y ya mañana les digo cómo salió todo y si pude recuperar los dedos o voy a tener dos dedos menos», en ese momento ha utilizado la mano que le queda intacta para hacer el gesto de los cuernos y bromear que podría quedarse en «modo diablo» por la amputación.

Se trata de uno de sus arriesgados retos, ya que es famoso por hacer dominadas en los lugares más peligrosos. Es habitual verle hacer este ejercicio colgado en helicópteros, puentes e incluso sobre un río lleno de cocodrilos, poniendo en riesgo su vida en la mayoría de las ocasiones.