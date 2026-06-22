Inés García muestra su apoyo incondicional a Lamine Yamal en el estadio: «¡Vamos, mi amor!»

El pasado domingo, 21 de junio, la Selección Española de Fútbol volvió a disputarse su permanencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y lo hizo con su segundo partido en la competición. Un encuentro sobre el campo contra Arabia Saudí donde los jugadores españoles supieron hacer frente a su rival. Y es que, aunque en el debut no les fue tan bien, en este partido sellaron su presencia con un 4-0 a favor. Una victoria que fue presenciada por Inés García, la nueva novia de Lamine Yamal. Y es que, como ya es bien sabido por todos, desde que se anunció su noviazgo no han parado de gritarle al mundo su amor.

En el partido de ayer, Lamine Yamal logró marcar el primer gol y lo hizo en el minuto 10. Un primer movimiento que supuso el inicio de lo que estaba a punto de pasar en el partido. Una situación que no sucedió durante el partido contra Cabo Verde, pues la Selección Española dejó un mal sabor de boca a todos los aficionados. Eso sí, la que nunca ha dudado de su chico es Inés García. De hecho, la influencer no ha dudado en viajar con el deportista y estar con él durante el tiempo que dure la competición. Un gran apoyo para él que muestra en sus redes sociales.

Inés García, muy enamorada de Lamine Yamal

Si hace unos días teníamos la oportunidad de verla apoyando a Yamal en el debut de la Selección Española, posando orgullosa con el número 19 en su camiseta, ahora no ha hecho menos. En esta ocasión, la camiseta roja ha sido la que ha elegido para la ocasión y ha posado con mucho misterio para las fotos. Un carrusel de imágenes donde se la puede ver viendo el partido y presumiendo de Lamine Yamal, que está debutando en el certamen este año.

Sin embargo, hasta la fecha, ha sido el deportista el que le ha dedicado palabras bonitas en redes sociales. Inés García, además de compartir emojis de corazón, no ha comentado nada más concreto, pero todo cambió ayer. «¡Vamos, mi amor!», escribió junto al carrusel de imágenes. Por su parte, Yamal optó por responderle de manera directa. «¡Mi chica!», le escribió.

La mayoría de las publicaciones de Inés García obtienen de 90.000 a casi 200.000 likes en Instagram, pero las publicaciones en las que aparece apoyando a Lamine Yamal en la Selección Española cuentan con más de 600.000 likes. Una clara prueba de lo mucho que la están observando durante su relación con el deportista. Y es que, desde que comenzaron a salir, el nombre de la sevillana ha ganado una popularidad bastante notable en el mundo de los influencers.