Hace poco que se conocía la identidad del nuevo novio de Ana María Aldón y justamente la semana pasada salían a la luz las primeras imágenes de la pareja junta. Esas fotografías fueron tomadas por Sergio Garrido, que ahora se ha visto obligado a advertir a su compañera en Fiesta.

El paparazzi ha conectado en directo con el programa y asegura tener fotos comprometidas del nuevo novio de la colaboradora. Debido a su trabajo ha tenido que seguir a la pareja en sus salidas tanto juntos como separado y así habría pillado in fraganti a la pareja de Ana María Aldón haciendo algo supuestamente cuestionable.

Sergio Garrido asegura haber visto hacer «cositas raras» al novio de Ana María #FiestaT5 https://t.co/bNTK6WGbuL — Fiesta (@fiestatelecinco) July 2, 2023

“Durante estas persecuciones he visto cositas raras que me gustaría comentarte el próximo fin de semana. Hay cosas, detalles, imágenes, momentos, me gustaría comentártelo”, adelantaba Sergio Garrido sin entrar en muchos detalles. Según ha comentado, no será hasta el próximo sábado cuando contará la información al completo cara a cara con la interesada en plató.

“Aprecio a Ana María Aldón y estas cosas no me gustan. Creo que ella está mucho más enamorada que él. La información que tengo es muy dura”, ha añadido. La que fuera ex de Ortega Cano escuchaba atentamente en silencio, aunque por su gesto se apreciaba el disgusto. “Si tenías pensado ir mañana a Cádiz a presentar tu novio a tu familia, te diría que te esperaras a la semana siguiente”, ha querido aconsejar por último Sergio Garrido a su compañera.

Este comentario fue el que finalmente hizo estallar a la diseñadora que se mostró visiblemente enfadada. “Me estás poniendo de muy mala hostia”, ha arremetido contra el paparazzi. Él ha asegurado que quería ayudarla y que estaba “echándole un cable”. “Hazlo en privado, que es lo que hacen los amigos”, le ha respondido dejando claro que no estaba de acuerdo con su forma de ayudarla.