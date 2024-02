‘Fiesta’: Emma García para los pies a Pipi Estrada por su comparación entre Nebulossa y Bertín Osborne

La canción Zorra, con la que el grupo Nebulossa ha ganado el Benidorm Fest 2024 y representará a RTVE en Eurovisión el próximo mes de mayo, sigue dando mucho que hablar. Los últimos en enzarzarse en una discusión por este tema han sido Emma García y Pipi Estrada en el programa Fiesta.

El programa de Telecinco ha querido investigar en el pasado de María Bas, la cantante del grupo, que se ha convertido en la protagonista de los últimos días por la letra de la canción. Un equipo del espacio se trasladó hasta Ondara, la localidad alicantina en la que vive junto a su marido y sus hijos.

Según ha podido descubrir, la artista se ha casado hasta en tres ocasiones, lo que motivó que los comentarios sobre ella fuesen habituales en el pueblo, y que podría haber servido de inspiración para la letra. Una vecina ha llegado a decir que el insulto de ‘zorra’ era uno de los que le dedicaron en varios momentos.

Tras el reportajes, Emma García quiso salir en defensa de la cantante tras descubrir lo mal que lo ha pasado por sus decisiones: «Lo que le ha tocado soportar y escuchar a María, la cantante de Nebulossa…». Pero la opinión no era la misma para todos los componentes del programa, siendo Pipi Estrada el más polémico con sus palabras.

«Evidentemente, no quiero ningún tipo de polémica, pero si a Bertín Osborne le hubiera dado por cantarla en un concierto, ¿qué pasaría?», decía en una reflexión en alto con sus compañeros.

A la presentadora no le ha gustado nada lo que ha escuchado, por lo que se ha dado prisa en pararle los pies al periodista deportivo. «¿Tú que has entendido con esta canción? Porque yo creo que hay personas, y quizás estás entre ellas, que no se han puesto a analizar la canción. María no está diciendo que quiera ser una zorra y que la llamen zorra», le reprochaba.

Mientras él seguía con su opinión, la presentadora de Fiesta ha seguido con su bronca. «Está diciendo que, por salir de noche, le llamaron zorra. Ojo, ella misma lo está diciendo. Está claro que es una reivindicación», ha continuado con su explicación de la letra.

«Por tener un comportamiento de mujer libre que hace lo que le da la gana, le han llamado zorra, que no es lo mismo que decir: ‘Quiero ser una zorra’. Pues si eso es ser zorra, pues soy una zorra. Os digo más, a mí la palabra me hiere, ¿eh? Me hiere», ha dicho enfadada. Pese a todo, lo cierto es que Pipi seguía insistiendo en que no entendía cómo la letra dignifica a las mujeres.

Fiesta descubre las críticas a la cantante de Nebulossa en su pueblo

En su visita al pueblo de los cantantes, los reporteros de Telecinco han podido descubrir que María Bas ha tenido muchos problemas por culpa de su forma de vivir. «Ha tenido, con esta, tres relaciones. Es una persona que se sale un poco de lo normal, se casa y se separa, y la critican poniéndola de zorra para arriba porque aquí son así», decía una. «Se conoce que ha puesto ese título porque es la historia de su vida», comentaba otra.