Encuesta: ¿Quién será el ganador de la gala de hoy de ‘Tu cara me suena’ según los lectores de Happy FM?

Antena 3 ha encontrado la fórmula del éxito eterno con Tu cara me suena. La Temporada 13 de Tu cara me suena se ha convertido en un muro para la competencia, a la que aventaja en más de 10 puntos y a la que vence incluso cuando emite programas repetidos, como ocurrió el pasado viernes 1 de mayo, festivo en toda España. Ni con esas pudo ¡De Viernes! con el concurso de imitadores. Repasamos cuáles será las actuaciones de la cuarta gala de la edición de Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado. En Happy FM queremos saber quién es tu favorito para la victoria de esta noche, por eso te damos la opción de votar en la encuesta que tienes arriba.

Jesulín de Ubrique y el reto de ‘La Granja de Zenón’

El momento más esperado de la noche (y el que más memes promete darnos) es la transformación de Jesulín de Ubrique. El diestro dejará atrás su imagen habitual para meterse en el universo infantil de La Granja de Zenón, una serie de dibujos que es un éxito entre los más pequeños y que llega desde Argentina. Seguro que los que hayan sido padres hace poco sabrán de qué se trata. Jesús se convertirá en un granjero y cantará a un vaca en la misma semana que su hija Julia Janeiro ha protagonizado la portada de Hola para salir de su anonimato.

Samantha Vallejo-Nágera: De las cocinas al escenario

La gran sorpresa de la noche corre a cargo de la chef y empresaria Samantha Vallejo-Nágera. En un movimiento que nadie vio venir, la ex jueza de MasterChef cambia los fogones por el micrófono para rendir un emotivo y divertido homenaje a la eterna Concha Velasco. ¿Logrará convencer a un jurado compuesto por Chenoa, Lolita, Florentino Fernández y Àngel Llàcer? Si lo hace bien, podría ganarse un puesto en la próxima edición ahora que no trabaja en el programa de cocina.

Las imitaciones que marcarán la noche

El resto de concursantes no se lo pondrán nada fácil a Jesulín:

Homenaje legendario: María Parrado tendrá el reto de su vida al encarnar a Rocío Dúrcal .

tendrá el reto de su vida al encarnar a . Cambio de sexo: Sole Giménez romperá moldes imitando al icónico Tino Casal .

romperá moldes imitando al icónico . El sueño cumplido de una concursante: Paula Koops se meterá en la piel de Hannah Montana , de la que era fan cuando era pequeña.

se meterá en la piel de , de la que era fan cuando era pequeña. Segundo cambio de sexo de la noche: Cristina Castaño se transformará en Mike Oldfield

se transformará en Leonor Lavado pondrá la voz a La Oreja de Van Gogh imitando a su actuación en la Nochevieja de TVE

Con 3.000 euros en juego para donar a una causa benéfica, todos concursantes lo darán todo para poder dar dinero a una ONG. Tras la victoria de Sole Giménez hace dos semanas -el último programa se emitió el pasado 24 de abril-, habrá nueva batalla para ser el ganador y ponerse al frente de la clasificación.

Así está la clasificación general de ‘Tu cara me suena’ antes de la cuarta gala