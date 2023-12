«Da un poco de miedo»: una soltera de ‘First Dates’ sorprende al confesar su inesperada habilidad

First Dates continúa su travesía por el prime time de Cuatro. Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Raquel, una catalana de 21 años que confesaba ser una gran fan de García Lorca. «Es un refugio para cuando estoy mal, bien o triste. Encuentro en sus escritos lo que no encuentro en personas», explicó.

Mientras se presentaba ante Carlos Sobera, la joven dejó al presentador de piedra al confesarle su inesperada habilidad. «A veces sueño que se muere la gente. Da un poco de miedo. Y luego se mueren», aseguraba. «Mis amigos no quieren que sueñe con ellos», afirmó. «No me extraña», dijo el comunicador, por su parte.

Raquel se refugia en la poesía de García Lorca y tiene sueños premonitorios sobre la muerte de personas. Álex, su cita, se define como un chico atractivo. ¿Conseguirán atraerse mutuamente? 👥 PREESTRENO de @firstdates_tv en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/gfKnURiX8Q — mitele plus (@miteleplus) December 18, 2023

En el amor no ha tenido demasiada suerte. De hecho, solo ha tenido un novio hasta la fecha, el cuál le duró tres días. «Pero eso no es un novio», le dijo Sobera sorprendido. Tras ello, la comensal conoció a su cita, Álex, un soltero catalán de 21 años que suele tener mucho éxito con las chicas.

«Tengo que pensar si puedo perdonarle que no conozca a García Lorca», señaló Raquel al ver que no sabía quién era el poeta. En la mesa, el joven le dijo que se encontraba en la búsqueda de alguien que quisiese comenzar una relación abierta. «Estoy muy bien sola y no voy a conformarme con lo mínimo», dijo ella. «No veo que sea un impedimento para que nos sigamos conociendo», agregó.

La cita iba pasando y cada vez se hacía más evidente que la chispa no había nacido entre los solteros. A pesar de ello, y tener claro que no quería nada con la joven, Álex no dudó el regalarle los oídos a su acompañante. «Soy de los que llego hasta el final y hago creer…es un poco cruel hacer creer a la otra persona que sí y luego que no», confesó a las cámaras.

Por ello, en la decisión final de First Dates, Raquel no pudo evitar sorprenderse al escuchar la respuesta del catalán. «Yo no quería volver a verte para empezar una relación, sino por quedar», le dijo de manera contundente.