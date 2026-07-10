Álvaro Muñoz, el niño de la piscina de Teruel, sobre el acoso que sufrió: «La frase se sacó de contexto»

El pasado jueves 9 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles presentada por Sonsoles Ónega. Entre los invitados de la tarde pudimos ver a Álvaro Muñoz, que se hizo viral cuando era solo un niño. Y todo por la respuesta que dio a la reportera de Aragón TV, que se encontraba cubriendo la apertura de la piscina de Fuentecerrada, en la provincia de Teruel. Todo comenzó cuando la periodista le hizo la siguiente pregunta: «¿Por qué te gusta tanto esta piscina?». Álvaro no tuvo reparos a la hora de responder lo siguiente: «La tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos, cubanos y todo esto, y muchísimo más tranquila esta». Como era de esperar, ese vídeo no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Es por eso que, durante su paso por Y ahora Sonsoles, el turolense no ha dudado un solo segundo en hacer balance del impacto que tuvo esa repentina fama que adquirió. Todo ello mientras ha querido anunciar que su objetivo, en estos momentos, es convertirse en sacerdote. Por lo que hará un repaso a lo vivido tras ese vídeo viral y cómo la fe terminó guiando el rumbo que quiere dar, actualmente, a su vida. Para comenzar, debemos tener en cuenta que, como es de esperar, ese vídeo le pasó factura a nivel personal. Tal y como desveló en el programa presentado por Sonsoles Ónega, recibió muchísimos insultos, pero también sufrió acoso. De hecho, sufrió agresiones y llegaron a publicar tanto su dirección como su número de teléfono.

Como consecuencia de todo lo vivido tras hacerse virales sus declaraciones para AragónTV, se llegaron a abrir hasta 17 procedimientos judiciales. Pero no todo queda ahí, puesto que Álvaro Muñoz quiso aprovechar su paso por este programa para denunciar algo más: «Se ha vuelto a filtrar mi número»”.

Es por eso que el invitado de Y ahora Sonsoles reconoció que, tras esta inesperada repercusión, tuvo la oportunidad de entender que hay mucha «gente mala» en el mundo. Todo ello mientras comenzó a sentir que cualquier paso que daba, inevitablemente, era examinado con todo lujo de detalles. «El hecho de que cualquier cosa que dijera estaba marcado por lupa», explicó.

Como era de esperar, Álvaro Muñoz quiso defender que la imagen que muchos tienen de él por ese vídeo no se corresponde con la realidad, ni mucho menos. «La frase se sacó de contexto, sobre todo en redes sociales. Y ahora otra vez ha resurgido el tema», afirmó. En la actualidad, con la firme intención de ingresar en el seminario de la diócesis de Teruel, el joven ha comenzado una nueva y sorprendente etapa en su vida.

Algo que le genera una profunda ilusión. Y es que ha explicado que la fe ha guiado su vida y que su decisión de dar un paso más allá hacia el sacerdocio no fue producto de la casualidad, sino que surgió tras una larga e intensa reflexión. «Tengo tres madres», comentó, haciendo referencia a las personas que más han estado a su lado en este camino. ¡Comienza una nueva vida para él, después de todo!