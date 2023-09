Varapalo de la Fiscalía al PSOE: pide al Constitucional que rechace el recuento del voto nulo

La Fiscalía del Tribunal Constitucional ha interesado que se rechace el recurso del PSOE contra la decisión del Tribunal Supremo de desestimar su petición de revisar unos 30.000 votos nulos de las elecciones generales del pasado 23 de julio en la provincia de Madrid y de anular la proclamación del dirigente del PP Carlos García Adanero como diputado electo.

En un escrito de 21 folios firmado este lunes, el fiscal Pedro Crespo ha asegurado que los razonamientos que expone la sentencia del Supremo se ajustan a la doctrina que emana de la jurisprudencia constitucional.

El representante del Ministerio Público ha insistido en que los pronunciamientos anteriores del Constitucional «no permiten reconocer la existencia de un derecho incondicionado, basado en la mera voluntad manifestada de los interesados, a la revisión por las Juntas Electorales de los votos declarados nulos y no protestados, ni sostener que tal supuesto derecho forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos». Así las cosas, la Fiscalía del Constitucional ha entendido que la decisión del Supremo no vulnera el derecho fundamental del PSOE.

Cábalas del PSOE

Para Pedro Sánchez es fundamental que la Corte de Garantías falle a su favor porque cree que podría recuperar el escaño que perdió en favor del PP una vez escrutado el voto CERA -el extranjero- y así necesitar sólo la abstención de Junts -y no su voto afirmativo- para continuar su mandato en La Moncloa.

Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO aseguran que «quizás un recuento de voto no beneficie, precisamente, a los socialistas». Y esto es lo que ahora está analizando el bloque de izquierdas del Constitucional. Si es así, explican, «se va a decidir la no estimación del recurso». De esta manera, el Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido con una mayoría de izquierdas conseguiría dar una «falsa imagen de imparcialidad» en un momento crítico para el órgano.

El Constitucional, con una mayoría de izquierdas, ha maniobrado sopesando que así podrían beneficiar a Sánchez y han llevado la contraria a los tres organismos que han rechazado las pretensiones trumpistas de los socialistas al solicitar el recuento de los votos nulos. Esto fueron: primero, la Junta Provincial de Madrid, después la Junta Electoral Central y, por último, el Tribunal Supremo. Una vez admitido el recurso, la Corte de Garantías ha dado traslado a las partes personadas –el PP, el PSOE y el Ministerio Público–. Estos deberán emitir sus respectivos escritos y unos días después los magistrados comenzarán la deliberación.