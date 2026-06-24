El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado de los «casos de corrupción que afectan a Isabel Díaz Ayuso», presidenta de la Comunidad de Madrid, para evitar la autocrítica tras la condena a 24 años de cárcel contra José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y quien fuera mano derecha del también secretario general socialista. Todo ello a pesar de que la líder del PP madrileño no está imputada en ningún caso.

El líder socialista ha utilizado su tiempo de réplica durante la comparecencia a petición propia en el Congreso para atacar al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y a Ayuso. «¿Cómo fue elegido el presidente del PP actual? ¿En qué crisis?», ha interrogado sarcásticamente Sánchez.

«El señor Casado salió y dijo un día que en plena pandemia era absolutamente inadmisible que murieran personas y que el hermano de la presidenta de la comunidad cobrara 289.000 euros en comisiones», ha asegurado el presidente para, posteriormente reconocer que «según los tribunales», eran «absolutamente legales».

«Ayuso asumía que usted, Feijó, no haría nada contra el PP, ni pondría en cuestión esos casos de corrupción que sí están afectando a Ayuso», ha asegurado, pese a haber reconocido que la Justicia ya había archivado esa acusación y había reconocido la legalidad de esas actividades. Aun así, ha insistido: «¿Por qué con Ábalos son ustedes tan contundentes y con la señora Ayuso tan conniventes, señor Feijóo?».

El presidente del Gobierno ha manifestado estas acusaciones pese a que Ayuso no está imputada, no está investigada ni ha sido llamada a declarar por ningún tribunal.

Acusaciones al novio de Ayuso

Por otro lado, ha sacado a relucir la investigación a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Sánchez ha afeado a los políticos del PP que se refieran a la actividad del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid como la de un «ciudadano particular». «Todos somos ciudadanos particulares», ha ironizado el líder socialista. «Resulta que multiplicó por siete sus ingresos cuando empezó su relación con Ayuso embolsándose 4 millones y medio de euros», ha asegurado desde la tribuna de oradores.

Sánchez ha espetado al PP que «no insulte a la inteligencia de los españoles» al decir que «tiene una investigación judicial por sus actividades privadas».

«Ustedes hostigan a mi mujer por llevarse cero euros en su trabajo y protegen a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización», ha espetado el jefe del Ejecutivo en alusión a la pareja de Ayuso. Y le ha afeado a Feijóo: «Usted no solo ha tolerado la corrupción sino que se ha beneficiado de ella». «Usted no juega limpio en su actividad política», le ha recriminado.

«Espero que la justicia hable a que los tribunales nos digan si los ex militantes del PSOE», ha subrayado. Y aseguró: «Que yo sepa, la señora Ayuso continúa siendo militante del PP». Y ha manifestado su voluntad de que aclaren si los ahora imputados «son culpables o son inocentes» y que «hagan lo propio con los más de 150 implicados por corrupción que ahora mismo están en las filas del PP».

«Espero que el humo con el que ustedes están tratando de distorsionar la realidad se disipe para que los españoles puedan elegir con toda la información qué partido está más capacitado para seguir gobernando este país», ha adelantado, en alusión a los comicios que se prevén para el próximo año.

«Yo no acepto que me dé elecciones y mucho menos de ejemplaridad y de regeneración», ha afeado el dirigente del PSOE a Feijóo. Y le ha recriminado que se presente como «salvador de las instituciones» en el que considera que es el «momento la mayor amenaza a la que se enfrentan las instituciones».