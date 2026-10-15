Una radical presume en redes de agredir a la responsable de afiliación de Vox en Tarragona y asaltar su sede

Una radical de izquierda ha presumido en sus rede sociales de agredir a la responsable de afiliación de Vox en Tarragona e intentar asaltar su sede. «Ayuda a difundir», señala en su publicación en Instagram, alentando a la violencia contra Vox a la que tilda de «nazis» y «fascistas». La radical reivindica su afiliación al movimiento antifascista, a la CUP y a el Partido Comunista.

El presidente provincial de Vox Tarragona y diputado en el Parlamento de Cataluña, Sergio Macián, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación para denunciar la agresión sufrida por la responsable de afiliación de la formación, que tuvo que ser atendida en el Hospital Universitario Juan XXIII, así como un nuevo intento de acceder por la fuerza a la sede provincial del partido. Vox ha presentado una denuncia ante los Mossos de Esquadra para que se investiguen los hechos y se depuren las responsabilidades correspondientes.

Según ha explicado Macián, los hechos ocurrieron durante la tarde del miércoles, cuando una mujer a la que la formación vincula con movimientos de ultraizquierda comenzó a arrancar carteles de la sede, «se los lanzó a la cara a la responsable de afiliación, la insultó, la empujó e intentó acceder por la fuerza al local, colocando el pie en la puerta para impedir que pudiera cerrarla».

«No hablamos de una simple discrepancia política. Hablamos de una trabajadora de Vox agredida, de una sede atacada y de un intento de entrar por la fuerza en las instalaciones de un partido político», ha denunciado el presidente provincial, quien ha calificado los hechos de «extrema gravedad».

Macián ha recordado que no se trata de un episodio aislado y ha asegurado que Vox ha sufrido más de treinta ataques contra sus instalaciones en Tarragona, entre ellos roturas de cristales en su antigua sede de la calle Gasómetro, pintadas y actos vandálicos en anteriores locales y ataques reiterados contra la persiana de su actual sede en la calle Pere Martell.

«Treinta ataques. Treinta episodios que, a nuestro juicio, reflejan la crispación que ha generado Pedro Sánchez contra Vox», ha afirmado Macián, quien ha advertido de que la violencia contra una formación política no puede normalizarse.

Ante esta situación, el presidente provincial ha exigido una condena pública y contundente de todas las formaciones políticas, dirigiéndose expresamente al Partido Socialista, al Partido Popular, a Esquerra Republicana y a Junts en Tarragona.

«No les pedimos que compartan nuestras ideas. Les exigimos que respeten nuestro derecho a defenderlas. Porque la democracia consiste en garantizar que todos podamos expresar nuestras posiciones sin sufrir amenazas, insultos ni agresiones», ha manifestado.