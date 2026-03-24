Puebla ficha por OKDIARIO para poner en jaque la actualidad en viñetas

OKDIARIO refuerza su apuesta por el humor gráfico con la incorporación de José Manuel Puebla, que publicará una viñeta diaria de lunes a viernes. La llegada del dibujante supone sumar al diario una firma con una larga trayectoria en la prensa española y una mirada reconocible: irónica, pegada a la actualidad y atenta tanto a la política como a la vida cotidiana.

Nacido en Cartagena en 1970 y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, Puebla compaginó durante años la docencia en Secundaria con sus colaboraciones en prensa, hasta que en 2006 decidió dedicarse por completo al humor gráfico y la ilustración.

A lo largo de su carrera ha publicado en cabeceras como Diario 16, La Gaceta de los Negocios, El Economista, La Opinión o El Faro. Su firma quedó especialmente vinculada a ABC y La Verdad. Fue en el diario de Vocento donde acabó ocupando el espacio de la viñeta diaria tras la muerte de Antonio Mingote, una responsabilidad que consolidó su nombre entre los autores más reconocibles del género en España.

Con la incorporación de Puebla, OKDIARIO suma una voz gráfica con una capacidad singular para condensar en una imagen el pulso de cada jornada. El humor de Puebla destaca por combinar crítica, humanidad y una mezcla de contundencia y ternura que le ha permitido retratar durante años la actualidad social y política con un lenguaje directo y reconocible para el lector.

Desde ahora, esa mirada tendrá espacio propio en OKDIARIO con una viñeta diaria llamada a convertirse en una nueva cita fija para los lectores.