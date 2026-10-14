La Procura homenajeará a la Audiencia Nacional en su 50 aniversario y reivindica su papel para agilizar la ejecución de sentencias

La Procura aprovechará la celebración de su gran cita anual para rendir homenaje a la Audiencia Nacional en vísperas de su 50 aniversario y reivindicar una de las reformas que considera clave para el futuro de la justicia española: agilizar la ejecución de sentencias mediante una mayor implicación de los procuradores.

El Consejo General de Procuradores de España presentará el próximo 20 de octubre, en el Ateneo de Madrid, una edición de la Fiesta de la Procura marcada por la defensa de la convivencia democrática, el reconocimiento a las instituciones que fortalecen el Estado de Derecho y la búsqueda de soluciones al creciente colapso de las ejecuciones judiciales.

El anuncio fue realizado esta mañana por el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García Barrenechea, y la tesorera de la institución, María Granizo, durante un desayuno informativo celebrado con los principales medios de comunicación jurídicos del país, en el que se presentaron oficialmente los detalles de la Fiesta de la Procura 2026, que tendrá lugar el próximo martes 20 de octubre, a las 19:30 horas, en el Ateneo de Madrid.

La cita reunirá a representantes de las principales instituciones jurídicas, políticas, empresariales y académicas de España en una edición especialmente simbólica, marcada por el reconocimiento a una institución que ha desempeñado un papel determinante en la defensa de la democracia y las libertades públicas durante las últimas cinco décadas.

Durante su intervención, García Barrenechea explicó que el Consejo General de Procuradores ha querido distinguir a la Audiencia Nacional en vísperas de su cincuenta aniversario con un reconocimiento que trasciende el ámbito estrictamente jurídico.

«El Consejo General de Procuradores de España ha querido distinguirla con el Premio Convivencia y Tolerancia en vísperas del cincuenta aniversario de su creación. Un reconocimiento que no solo homenajea una trayectoria institucional ejemplar, sino que pone en valor el papel fundamental que la Audiencia Nacional ha desempeñado en la defensa de la democracia, de las libertades públicas y de la seguridad de los ciudadanos», afirmó.

El presidente recordó que, durante cinco décadas, la Audiencia Nacional ha constituido el principal escudo judicial de España frente a algunas de las mayores amenazas de nuestro tiempo.

«Ha afrontado con firmeza y rigor la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, las grandes redes criminales transnacionales y los delitos económicos más complejos, consolidándose como una referencia de la justicia española dentro y fuera de nuestras fronteras», señaló.

La Audiencia Nacional ocupa una posición singular dentro del sistema judicial español. Su prestigio se ha construido gracias al trabajo desarrollado por magistrados, jueces, fiscales, letrados y demás profesionales que han servido en sus tribunales resolviendo algunos de los asuntos de mayor complejidad y trascendencia para nuestro país.

Aunque su actividad suele asociarse a la jurisdicción penal, la institución desempeña igualmente una labor esencial a través de sus salas de lo social y de lo contencioso-administrativo, contribuyendo decisivamente a la protección de los derechos de los ciudadanos y al correcto funcionamiento de las instituciones públicas.

En representación de la Audiencia Nacional recogerá el premio su presidente, Juan Manuel Fernández Martínez, cuya trayectoria profesional encarna los valores de independencia, integridad y compromiso con la justicia que inspiran este reconocimiento. «Juan Manuel Fernández Martínez ha recorrido una carrera excepcional como juez y jurista, dejando una huella de ética intachable y compromiso decidido con la justicia desde la más escrupulosa independencia», destacó García Barrenechea.

La ceremonia de entrega servirá también para reivindicar la historia y evolución de la Procura española, desde sus orígenes como figura esencial de la Administración de Justicia hasta su actual proceso de transformación tecnológica y adaptación a los desafíos del siglo XXI.

En este sentido, el presidente del Consejo reafirmó el compromiso de la Procura con el Estado de Derecho y la independencia judicial.

«Una sociedad verdaderamente democrática se sostiene sobre la efectiva separación de poderes y, dentro de esta, sobre el más profundo respeto a la independencia judicial», afirmó.

Asimismo, puso en valor la estrecha relación histórica entre la Audiencia Nacional y la Procura.

«La Audiencia Nacional ha mostrado siempre una cercanía y un respeto ejemplar hacia nuestra profesión. Los procuradores somos el vínculo indispensable entre la justicia y el ciudadano, y nuestra función trasciende la mera gestión procesal para convertirse en una garantía de eficacia, seguridad jurídica y servicio público», señaló.

La ejecución de sentencias, uno de los grandes retos pendientes

Más allá del anuncio del premio, García Barrenechea aprovechó su encuentro con los medios para llamar la atención sobre una realidad que afecta directamente a la credibilidad del sistema judicial español: las dificultades en la ejecución de las resoluciones judiciales.

«Una justicia eficaz no es solo aquella que dicta sentencias. Una justicia eficaz es aquella que consigue que esas sentencias se cumplan. Y es precisamente en la ejecución donde encontramos uno de los mayores desafíos de nuestro sistema», afirmó.

El presidente recordó que actualmente existen más de 2,5 millones de ejecuciones civiles pendientes en España y que la duración media de estos procedimientos supera los 43 meses.

«Detrás de estas cifras hay ciudadanos que esperan cobrar una deuda reconocida judicialmente, trabajadores que aguardan el cumplimiento de una resolución o empresas que ven retrasado durante años el ejercicio efectivo de sus derechos», explicó.

Ante esta situación, defendió la necesidad de acometer reformas que permitan aprovechar mejor todos los recursos disponibles en la Administración de Justicia.

«Se trata, en definitiva, de asignar cada tarea al profesional más adecuado», señaló.

Como ejemplo, destacó el modelo implantado en Portugal a comienzos del siglo. Un sistema que otorgó a los procuradores portugueses, denominados solicitadores y agentes de ejecución, competencias específicas en materia de ejecución de resoluciones judiciales.

«Fue una decisión valiente. Y, sobre todo, fue una decisión eficaz», afirmó.

Según explicó, mientras Portugal lograba reducir significativamente su litigiosidad acumulada y mejorar la eficiencia de su sistema judicial, España continuaba incrementando sus bolsas de pendencia.

«La experiencia portuguesa demuestra que, cuando se aprovechan todos los recursos disponibles del sistema, la justicia funciona mejor», aseguró.

Por ello, el presidente del Consejo General de Procuradores defendió la necesidad de abrir una reflexión profunda sobre el papel que puede desempeñar la Procura en esta materia.

«Desde el Consejo General de Procuradores de España creemos que ha llegado el momento de dar un paso adelante. Queremos contribuir a reducir los tiempos de ejecución, queremos ayudar a descongestionar los tribunales y queremos poner nuestra experiencia al servicio de una justicia más rápida, eficiente y cercana al ciudadano», concluyó.

La entrega del Premio Convivencia y Tolerancia a la Audiencia Nacional constituirá el momento central de una velada que servirá también para poner en valor la aportación histórica de la Procura al funcionamiento de la justicia española y para reivindicar su papel en las transformaciones que el sistema judicial necesita afrontar en los próximos años.

Medio siglo después de la creación de la Audiencia Nacional, la Fiesta de la Procura reunirá así dos mensajes complementarios: el reconocimiento a quienes han fortalecido nuestro Estado de Derecho y la voluntad de seguir impulsando una justicia más eficaz al servicio de los ciudadanos.