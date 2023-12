Marcelo Gullo: «Los españoles salen a la calle porque este Gobierno quiere destruir la nación»

El hispanista argentino Marcelo Gullo vuelve a España para presentar Lo que América le debe a España donde aborda la necesidad de comprender adecuadamente la Historia de España e Hispanoamérica, los lazos y los innumerables puntos en común que nos unen, huyendo así de la historia falseada y manipulada que se ha transmitido desde hace décadas. El historiador, que estuvo en una de las concentraciones de Ferraz, hace un demoledor análisis de Sánchez: «Los españoles salen a la calle porque este Gobierno quiere destruir a la nación española».

El historiador argentino, autor de superventas como Madre Patria o Nada por lo que pedir perdón- saca toda su artillería contra la izquierda negrolegendaria: «Hay un sector, que es el que gobierna actualmente en España, que piensa que la conquista de América, que en realidad fue liberación y la Reconquista, fueron un error y un horror. Para ellos. España no debería haber nunca existido. Eso es lo que ellos tienen en la cabeza, pero no pueden confesar».

Con la creación de la Hispanidad, América recibió los valores de la cultura grecorromana católica, y no solo sus clases ilustradas, sino también los sectores populares se hicieron legatarios del pensamiento de Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, San Agustín y Santo Tomás. A su vez, los habitantes de América disfrutaron de plenos derechos y fueron súbditos libres de la Corona española.

Gullo hace además un diagnóstico pesimista de la situación actual -«España está perdida»- pero también nos muestra una solución: «La única salvación de España son esos muchachos que vienen de Hispanoamérica. La única forma de que España continúe siendo España es que haya una inmigración masiva hispanoamericana, porque ese proletariado exterior llegará con la misma lengua, llegará con la misma religión, llegará con los mismos valores». Hispanoamérica le debe su unidad sustancial a España, de manera que de Madrid a Kiev o de Granada a Berlín hay más distancia psicológica, sociológica y cultural que de Lima a Sevilla o de Buenos Aires a Salamanca.

¿Y la religión? Gullo llama a seguir predicando la verdad en un momento en que la propia Iglesia católica combate la idea misma de Hispanidad pidiendo perdón a los indios en cada visita del Papa Francisco. ¿El sustrato de la leyenda negra es una, es una guerra de religiones? «Fue una guerra de religiones sin ningún lugar a duda. Es la guerra del protestantismo contra el catolicismo. Inglaterra, cuando se hace calvinista, es porque en el fondo se hace calvinista, aunque mantenga ciertas formas y haga una iglesia anglicana».

«¿Qué es lo que está diciendo Inglaterra? Nosotros vamos a ser la dueña del mundo. Tenemos derecho a eso y vamos a ser los más ricos porque somos un nuevo pueblo elegido y entonces es un signo de predestinación que seamos ricos. Y entonces Occidente se transforma por culpa de Inglaterra en sinónimo de imperialismo. Inglaterra llega a la costa de Estados Unidos y dice ‘El mejor indio es el indio muerto y los vamos a matar a todos’. Y España dijo ‘No, no es así. No, no se los puede matar porque son hijos de Dios’. Y entonces Isabel la Católica dice ‘cásense, cásense españoles con indios e indios con españoles. Y cuando se toma esta decisión no hay más metrópoli, colonia, porque si yo me fundo con el otro, me mezclo. No hay más relación metrópoli, la colonia es un mismo pueblo», concluye.