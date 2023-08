Iván Espinosa de los Monteros sigue confiando en Vox tras su salida de la dirección nacional y tras abandonar la política. El que fuera portavoz en el Congreso insta a los militantes y votantes del partido a mantener «el buen ánimo» tras su salida y tras los resultados en las pasadas elecciones generales del 23J. «Vox sigue adelante», sostiene en un mensaje colgado en las redes sociales que ha provocado admiración y el aplauso de multitud de simpatizantes y de votantes de la formación liderada por Santiago Abascal. Cabe recordar que Espinosa de los Monteros seguirá ligado a Vox como «militante de base».

«A todos nuestros votantes, militantes, simpatizantes… por favor, mantened el buen ánimo. La misión merece la pena. Espero ver más pronto que tarde a Santiago Abascal en La Moncloa. Todo ha merecido la pena. España siempre merece la pena», señala Iván Espinosa de los Monteros. Este mensaje va acompañado de la comparecencia que protagonizó este martes en el Congreso para explicar los motivos de su renuncia a recoger su acta de diputado y a seguir en primera línea de la política.

El ex dirigente de Vox alegó «motivos personales y familiares» para justificar su decisión de abandonar la política. «Mis padres no son tan jóvenes, mis hijos no son tan mayores y he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital para meditar sobre el momento vital en el que me encuentro», afirmó. También mostró su «disposición» a permanecer en Vox como militante y a seguir apoyando a sus dirigentes. «Tengo esperanza de ver a Santiago Abascal más pronto que tarde en La Moncloa», aseguró.

«Ha sido un privilegio colaborar con él desde 2012, y después en la creación de Vox, esa startup de la política en la que hemos podido hacer cosas increíbles ya que no sabíamos que era imposible», afirmó el ex portavoz de Vox en la Cámara Baja. «La familia siempre sufre más que uno mismo cuando se producen ataques, y especialmente cuando son de carácter personal. Todo ha merecido la pena, porque España siempre merece la pena. Estoy convencido de que los mejores días de España quedan por delante», apostilló en su comparecencia.