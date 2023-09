Irene Montero quiere seguir como ministra de Igualdad: «Es útil lo que hacemos»

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha sostenido este jueves que sería «bueno para España» que Podemos tenga un ministerio en el próximo Ejecutivo y se ha puesto a disposición de sus compañeros para seguir liderando la cartera de Igualdad. No obstante, ha admitido que hace «mucho tiempo, muchos meses» que no habla con la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

«Voy a estar a disposición y creo que es útil lo que hacemos», ha señalado antes de remarcar que «si eso es posible y si eso es así seguiría dejándose la piel y el cuerpo en las transformaciones feministas».

A su juicio, Podemos debería tener un ministerio, aunque ella no fuese la titular porque «eso sería bueno para España». En este sentido, ha defendido que la formación morada «durante muchísimo tiempo» fue la única fuerza política que defendió el gobierno de coalición.

Asimismo, ha manifestado que nunca ha pensado que tuviese que dejar de trabajar. Al contrario, ha asegurado no haberse sentido nunca sola, pero sí admite que hubiera deseado «más acompañamiento por parte de, bueno, de algunos compañeros y compañeras cuando la reacción machista venía más fuerte», ha señalado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Sumar responde

Marta Lois, la portavoz de Sumar en el Congreso, ha replicado la petición de Irene Montero de repetir en el cargo en un futuro gobierno de coalición, y ha asegurado que ahora «no toca hablar de personas, sino de contenidos».

Asimismo, ha hecho hincapié en que lo primero que debe negociarse con el PSOE son las «políticas útiles» que tienen que seguir poniéndose en práctica para mejorar la vida de la gente ante asuntos como la inflación o la subida de las hipotecas.

«Eso es lo que está en el centro de las negociaciones del Gobierno. Ahora no toca hablar de Montero ni de ninguna otra persona, sino de contenidos y de la agenda social», ha zanjado la portavoz de Sumar.

No habla con Yolanda Díaz

Preguntada por su relación con la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que no habla con ella «desde hace mucho tiempo, muchos meses». Además, ha señalado que no sabe «si eso cambiará». «En política puedes tener una mejor o una peor relación personal y aun así tu obligación, es ser capaz de seguir desarrollando tu trabajo y de no olvidar nunca el mandato que te ha dado la ciudadanía, que es quien te pone ahí, te lleves mejor o peor personalmente con las personas con las que tienes que trabajar», ha sentenciado.