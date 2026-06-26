Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real: «Estamos construyendo una ciudad más atractiva para vivir, invertir y emprender»

Francisco Cañizares es alcalde de Ciudad Real desde 2023. Desde que llegó al Ayuntamiento, expone, la ciudad ha experimentado una evolución notable que viene, sobre todo, impulsada por la bajada de impuestos, lo que favorece la creación de empresas y la atracción de nuevos inversores y grandes compañías tecnológicas; por una modernización de la administración, siendo líderes en transparencia municipal (en las primeras posiciones nacionales en los rankings) y una apuesta férrea por el turismo de congresos y deportivo.

El primer edil señala que está siendo un mandato de «mucho trabajo» porque «nos encontramos un ayuntamiento muy parado y estancado, donde no se contemplaban proyectos importantes a desarrollar». Además, apunta, «el anterior Gobierno del PSOE había conseguido mermar de una forma importante el liderazgo de la ciudad y de la provincia de Ciudad Real».

Reconoce que siempre ha sido «una provincia eminentemente de paso, un camino entre Toledo, Córdoba y Sevilla», pero subraya que «sin duda, tenemos cualidades muy importantes que debemos potenciar: somos una de las provincias con mayor potencia agroalimentaria del país, estamos muy bien comunicados, y eso es fundamental en el mundo en el que vivimos. Estamos en la línea de AVE desde 1992 y eso nos ha aportado mucho».

Precisamente, Cañizares pone un acento muy importante en la buena comunicación que tiene Ciudad Real. Se trata de una ciudad que apenas está a 50 minutos en tren del centro de Madrid y eso hace que esta tierra sea atractiva, no sólo para instalarse desde el punto de vista personal, sino también económico y empresarial, donde la innovación, la tecnología y el turismo son tres elementos esenciales para la construcción de un modelo de ciudad moderno, próspero y con proyección de futuro.

«Hemos trabajado estos tres años para posicionar a Ciudad Real como la capital de La Mancha»

«Somos una ciudad universitaria donde se está generando un cultivado núcleo de empresas tecnológicas muy potentes. Hemos trabajado estos tres años en posicionar a Ciudad Real como la capital de La Mancha, siendo capaces de atraer eventos, empresas y actividades que generen riqueza y empleo, así como nuevas inversiones», explica en esta charla con OKDIARIO.

Para ello, añade, el Ayuntamiento ha rebajado la presión fiscal a empresas y ciudadanos. «Hemos bajado el IBI urbano y el IBI rústico, también el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), por ejemplo. Desde el primer día de mandato, hemos defendido que una menor presión fiscal puede convivir con más actividad económica y mejores servicios públicos», aclara.

Esa bajada impositiva, de acuerdo con el alcalde, se ha dejado notar en el crecimiento de Ciudad Real. «Crecemos un 1% al año en cuanto a población, lo que indica que somos una ciudad atractiva; estamos tirando de la economía provincial, somos un referente en nuestro territorio y ya hemos sido una preferencia para algunas empresas de primer nivel del sector tecnológico como Indra, NTT Data o Italtel, además de otras empresas relacionadas con el software, la IA, la ciberseguridad y los servicios digitales, que han visto en Ciudad Real un espacio donde se genera talento. Tenemos algunas de las facultades en Ingenierías más potentes a nivel nacional, las cuales cuentan con un amplio prestigio, y eso es muy interesante para atraer inversión y crear un tejido productivo a nivel tecnológico muy fuerte», comenta.

«Las empresas tecnológicas e innovadoras se están fijando en el talento de Ciudad Real»

Con respecto al sector agroindustrial, que es el motor económico de la provincia y representa alrededor del 18% de su riqueza, hay que destacar que Ciudad Real cuenta con una de las facultades de Ingeniería Agrónoma más prestigiosas a nivel nacional. «Es una ingeniería histórica para nosotros, de hecho, fue incluso creada antes del propio nacimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha, por lo que está muy vinculada con nuestro territorio. En este sentido, nos hace una provincia muy potente y nos permite conseguir algo muy curioso: Ciudad Real tiene una balanza comercial positiva con el exterior, es decir, la provincia vende más al exterior de lo que importa, y esto es por la potencia agroalimentaria».

Razón por la que, defiende Cañizares, «los avances tecnológicos y la digitalización del sector agrícola son absolutamente claves, y esto lo están haciendo los ingenieros agrónomos que salen de nuestra facultad». Sin duda, comenta, «han cambiado la forma de cultivar nuestro campo de una forma cada vez más eficiente. Cada vez se usa menos agua gracias a las nuevas tecnologías y a una maquinaria cada día más moderna, que son un elemento de evolución tecnológica de primer orden para nuestra ciudad».

Además de la generación de oportunidades de empleo, presume Cañizares de la calidad de vida que tiene esta ciudad manchega: «Es cómoda para vivir y tiene unos precios para la compra de vivienda razonables. Estamos hablando de 1.500 – 1.600 euros/m², lo que nos sitúa como una de las capitales más económicas de España».

Ciudad Real es una ciudad bien comunicada. Desde los años 90 forma parte del eje ferroviario de Alta Velocidad de conexión con el sur de España. No obstante, lo cierto es que en este momento el tren está viviendo momentos de permanentes problemas de mantenimiento y retrasos que afectan a miles de ciudadanos, entre ellos los ciudadrealeños.

«El Gobierno se ha cargado la Marca España de la Alta Velocidad»

Cañizares explica que «somos los primeros damnificados porque, además, nosotros conocimos el mejor AVE. Hemos conocido un AVE donde el retraso era algo casi inconcebible. Nunca se retrasaba ni cinco minutos, a mí al menos jamás me pasó nunca». Destaca, además, que «siempre llegaba como un reloj; sin embargo, en los últimos años, con el actual Gobierno, está siendo todo un desastre y un disparate».

Cree el alcalde que «se han cargado la Marca España de nuestra Alta Velocidad» y afirma que «Ciudad Real está sufriendo perjuicios importantes porque quienes quieren trabajar en otros lugares, como Madrid, y regresar aquí a la ciudad, deben tener trenes de ida y vuelta que no sufran retrasos. Esa comunicación en tren es esencial para cualquier ciudad y su degradación perjudica directamente nuestra competitividad».

«Está siendo un mandato de mucho trabajo, el ayuntamiento lo encontramos muy parado y estancado»

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real han impulsado una plataforma ciudadana junto a usuarios, sindicatos, empresarios y colegios profesionales para exigir mejoras al Ministerio de Transportes, cartera liderada por Óscar Puente. De acuerdo con Cañizares, «no es fácil comunicarse con el ministro Puente. Esta plataforma es la unión de todos los colectivos frente a un desastre de gestión. No es sólo la voz de queja del ayuntamiento, también es una voz colectiva que apoya a los miles de viajeros del AVE y Avant afectados cada día por las incidencias en el servicio. No es una idea de partido, es una idea de ciudad».

De este modo, afirma el primer edil que «es imposible conseguir que haya gente que quiera vivir en Ciudad Real si los trenes no llegan a tiempo. Tampoco se puede ni desarrollar una ciudad ni conciliar la vida laboral con la profesional».

Se siente Cañizares apoyado por todos los agentes sociales de la ciudad porque «todos han querido participar para reivindicar al Ministerio de Transportes que se tomen cartas en el asunto. Algo que es más fácil decirlo que conseguirlo, porque vemos que el Gobierno, y concretamente el Ministro Puente, no parece muy preocupado por los problemas reales de su Ministerio, sino por otras cosas».

«La respuesta de Puente a los retrasos de tren es nula y niegan la realidad»

A pesar de las reivindicaciones, asegura que la respuesta de Puente ha sido «nula». «Nos hemos reunido en algunas ocasiones y niegan la realidad. Nos dicen que no se retrasa tanto, que tampoco son tantos minutos, etc.», comenta Cañizares. «Pero lo cierto es que en un viaje a Madrid de ida y de vuelta no tengas alguna incidencia. O bien el vehículo en el que vas no coincide con el que te has comprado, o bien el horario de salida se retrasa diez minutos, o bien en la salida de Madrid te abren el acceso en Atocha cuando estás ya en hora y tienes que ir corriendo a tu vagón y te sientas donde puedes».

«En definitiva», concluye, «es la máxima degradación de una de las empresas más modélicas que hemos tenido hasta hace unos años, pero a partir de la crisis del COVID saltaron las costuras por todos lados. Primero, por una descapitalización importante de las empresas públicas y, segundo, porque al frente de ellas no ha estado nadie con un mínimo de criterio de gestión ni conocimiento en la misma. Y eso es algo que se ha notado y que, sin duda, nos va a costar trabajo recuperarlo».

El auge del turismo de congresos y deportivo

Otro de los ejes estratégicos para el impulso de Ciudad Real, además de la bajada de impuestos y la atracción de empresas y nuevos talentos, es el turismo. La ciudad está experimentando un crecimiento exponencial en los últimos años; ha tenido un aumento de las pernoctaciones de alrededor del 23% con respecto a un año antes. O lo que es lo mismo, más de 4.500 noches adicionales de alojamiento en sólo 12 meses, según datos del INE.

Un crecimiento que, sobre todo, está impulsado al calor del turismo deportivo, eventos y congresos, y de la innovación y la digitalización de la atención turística a los visitantes. Sobre el turismo, Cañizares destaca, por ejemplo, el turismo de congresos porque «hemos duplicado el número de visitantes por turismo de congresos desde el año 2023 hasta la actualidad. En 2025, se han hecho 35 congresos con más de 4.700 visitantes; mientras que en 2022 sólo se hicieron 20 congresos».

«El deporte es fundamental para Ciudad Real»

«A nivel deportivo, hemos organizado una gran cantidad de actividades. Bueno, no podemos tener al Real Madrid, pero sí conformar eventos deportivos a niveles inferiores, con juveniles e infantiles, a nivel nacional, que nos hacen muy atractivos porque, entre otras cosas, tenemos una hostelería y una planta de hoteles importante que nos dan capacidad para recibir a campeonatos de España de natación, balonmano, etc., haciendo que Ciudad Real se llene de deporte y familias».

«El deporte en Ciudad Real es fundamental» destaca el alcalde. «Hay mucho interés por verlo y por practicarlo, y somos grandes receptores de este tipo de eventos de fin de semana. Hace poco tuvimos un campeonato regional de atletismo y hubo un ambientazo fantástico en el polideportivo. Fueron días en los que la ciudad vive el deporte, un ámbito muy interesante a nivel económico y, por supuesto, de valores deportivos».

La potencia del balonmano en Ciudad Real

Uno de los deportes más emblemáticos de Ciudad Real es el balonmano y es también una de las grandes apuestas del Consistorio durante el mandato de Cañizares. «Las chicas y los chicos del Caserío Ciudad Real han hecho una temporada buenísima. El equipo masculino ascendió el año pasado a la Liga Asobal, siempre hemos tenido una buena cantera y eso se nota en la competición».

«Hace sólo un mes tuvimos el Top 8 de los juveniles de toda España y el colegio de los Marianistas, que es la base del balonmano aquí, llegó a la final y perdió con el Barcelona, que lo gana todo en España desde que desapareció el Balonmano Ciudad Real», relata.

«Por tanto», prosigue, «somos una potencia en el balonmano que necesita de nuestro apoyo. Cuando llegamos en 2023, nos encontramos con que el Ayuntamiento aportaba a este deporte una cifra que no llegaba a los 40.000 euros y ahora estamos llegando casi a los 300.000 euros, incorporados en determinados tipos de ayudas, de publicidad y de promoción de nuestra ciudad».

«Hemos creado una plataforma con IA para mejorar la experiencia de los visitantes»

Por todo esto, y con el fin de atender a sus visitantes –antes incluso de que lleguen a la ciudad–, el Ayuntamiento ha lanzado Cicerone, una plataforma digital pionera que incorpora Inteligencia Artificial y que está creada para que los viajeros puedan planificar su visita, sacando el máximo partido al viaje.

«Además de las oficinas de turismo, a través de esta plataforma van a poder organizar qué recorrido harán por una Ciudad Real llena de historia y saber qué encantos tiene. Desde templos religiosos, el Yacimiento de Alarcos, donde se produjo una de las batallas históricas de la Reconquista, hasta una gastronomía manchega, muy peculiar, donde tenemos platos como las gachas, las migas, el pisto o, por supuesto, el queso y los vinos, que somos la provincia de mayor producción de vino de toda España y cada día con más calidad», señala Cañizares.

La Pandorga, una fiesta de gran fervor

De entre todas las festividades que ofrece Ciudad Real, sin duda, la más popular y conocida es la Pandorga, una fiesta que se celebra a finales del mes de julio por todos los ciudadrealeños con un gran fervor. «Además de la Semana Santa, que es Fiesta de Interés Turístico Nacional, tenemos la Pandorga, una fiesta que está arraigada en nuestro corazón», comenta.

«Es una fiesta que nace para dar gracias a la Virgen del Prado, nuestra patrona, por los frutos recibidos después de la cosecha. Pero que tiene un trasfondo mucho más profundo porque es una fiesta popular que no la organizaban ni el ayuntamiento ni los curas, sino el pueblo. Entre la gente buena del pueblo se elegía a un representante, al que llamamos Pandorgo, que era el motivador y el mantenedor de estas fiestas. Ahora también lo elegimos, una persona conocida, con raíces en Ciudad Real y con alguna relevancia social, lo que hace que no esté ni en manos de los políticos ni de nadie, sino de los vecinos. Es una fiesta muy participativa, donde todas las peñas de amigos están pensando desde hace ya meses qué camisetas se van a hacer y cómo van a organizarse», explica con orgullo.

«Es una fiesta donde nos mostramos lo que somos como pueblo, la gente es bien recibida y se lo va a pasar bien. Ahora estamos trabajando en que la Pandorga sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional», termina.

La ruptura con VOX

Como siempre, en el trayecto político de una legislatura hay momentos más o menos amargos. Cañizares, que se presenta por el PP, accede a la Alcaldía a través de un pacto con VOX, pero a mitad de mandato se rompe el gobierno municipal. El detonante de esta disputa está relacionado con unos cuadernillos infantiles de mandalas distribuidos en unas actividades municipales, donde aparecían diferentes tipos de familias.

«Aquello llevó a una discrepancia política importante y fueron días complicados. La relación no fue sencilla desde el principio, pero no es algo exclusivo de Ciudad Real, sino que es la dinámica de funcionamiento del partido, al que tenemos máximo respeto. Tenemos coincidencias evidentes con ellos, pero funcionamos de forma distinta, y esto se nota sobre todo en la gestión del día a día, que es más primordial que la ideología. Ésta tiene una parte mucho más secundaria, digamos. Nosotros, como Ayuntamiento, tenemos autonomía plena de gestión y toma de decisiones sobre lo que es mejor para la ciudad, pero no tenemos la tutela de nuestro partido; VOX sí la tiene y eso dificulta las relaciones porque todo tenía que pasar por Madrid», comenta.

«No podíamos gobernar con un partido que votaba en contra de la llegada de 14 millones a Ciudad Real»

«Efectivamente», añade el alcalde, «saltó un tema de una información del reparto a escolares de unos cuadernillos donde había diferentes tipos de familia, que podrá gustar más o menos, pero no podemos negar que son modelos que están en nuestra sociedad actual y no podemos luchar contra ello. Hay mujeres solas con hijos, una mujer separada, un hombre separado, una familia que adopta, una pareja homosexual, y yo no puedo juzgar qué es o qué no es una familia, sólo adaptarnos a lo que es la realidad social de nuestra tierra y de nuestro país».

«Aquello causó una crisis importante que llevó, incluso, a VOX a votar en contra de la estrategia EDIL, un proyecto que permitía a Ciudad Real optar a 14 millones de euros de financiación europea para inversiones urbanas. ¿Cómo podemos gobernar con alguien que vota en contra de que te lleguen 14 millones de euros? Y no para hacer cosas raras, sino para centros de salud, centros sociales, para arreglar pistas deportivas, para hacer actos culturales en los barrios, para integración social, en los barrios, para desarrollo económico de nuestra ciudad», explica.

«Queremos crear opciones para que los jóvenes se queden»

Por último, Cañizares expone sus deseos de seguir consolidando la ciudad como un sitio donde quedarse y crecer, dejando de ser la Ciudad Real de paso para convertirse en el lugar deseado donde establecerse y desarrollarse, poniendo una tierra fértil a disposición del talento. «Mi deseo es hacer más fuerte el modelo que estamos construyendo, donde tenemos muchos proyectos aún que terminar. Tener eventos deportivos consolidados y auditorios con más capacidad; ver materializarse el Polígono Oretania/SEPES, que tanto nos ha costado, y sacarle el máximo partido como industria, etc. Que sean mejoras que nos ayuden a crecer y que no seamos un sitio que no retenga a los jóvenes, algo que ya nos ha pasado porque siempre miraban a Madrid como único destino al salir de la universidad», comenta.

No obstante, confiesa con alegría que cada día percibe a más jóvenes que quieren establecerse en Ciudad Real, disfrutar de su tierra y aportar a la sociedad el talento y la formación adquirida. «Estamos viendo que atraemos a personas que vivían en Madrid y que ahora ven la oportunidad de regresar a su casa, algunos incluso siguen teniendo su trabajo en la capital madrileña, pero van y vienen, por eso es tan importante para nosotros que los trenes no fallen», apunta.

Y es que, como comenta Cañizares, no todo el mundo quiere vivir en Madrid, sino en espacios más pequeños donde poder disfrutar de miles de planes sin grandes desplazamientos. «Lo malo», comenta, «es verte obligado a irte de tu ciudad cuando no quieres porque no hay otras opciones. Así que estamos trabajando para que las haya. No sabemos por dónde nos lleva la vida, podemos estudiar en Madrid o fuera, irnos o no de Erasmus, pero que irse no sea una obligación y que, si quieren quedarse en Ciudad Real, lo puedan hacer porque haya oportunidades empresariales, laborales, culturales, etc. Es decir, una ciudad de tamaño reducido, pero con todos los servicios y comodidades».

«Tengo la sensación de que el ciudadano ha visto un cambio en la ciudad»

Apenas queda un año para terminar el mandato y Cañizares confirma que se siente respaldado por la ciudadanía. «Cuando llegan las elecciones, nunca se sabe, pero tengo la sensación de que el ciudadano ha visto un cambio en la ciudad porque ha visto que el dinero del Ayuntamiento está en la calle y que sirve para hacer obras, mejorar las actividades, bajar impuestos y que, además, Ciudad Real se haya convertido en referente a nivel regional de muchos temas».

Y termina: «Somos tierra de paso y, a veces, el orgullo no es nuestra virtud. Somos una gente humilde, acogedora, pero necesitamos empezar a creer y a saber que Ciudad Real no es ni más ni menos que otros lugares. Saber que somos capaces de ser importantes en muchos ámbitos de actuación. Y este sentido, creo que hemos avanzado y que los ciudadanos lo están percibiendo y agradeciendo. Ese orgullo de pertenencia a la ciudad está aflorando y lo estamos haciendo de la mano de los ciudadanos».