Federico Trillo, ex ministro de Defensa: «El Gobierno no quiere parar las narcolanchas»

Federico Trillo visita El Foco en una semana marcada por la muerte de dos guardias civiles en la lucha contra el narcotráfico, la preocupación por la gestión de nuevas crisis y el deterioro del clima político en España.

El ex ministro de Defensa considera que el Estado no está preparado para gestionar determinadas crisis y acusa al Gobierno de actuar desde la improvisación, la falta de coordinación y la sobreactuación política. A su juicio, una de las grandes necesidades —prometida por Pedro Sánchez— de la pandemia sigue pendiente: una verdadera agencia nacional de emergencias sanitarias con competencias claras entre administraciones.

Trillo denuncia la falta de medios de la Guardia Civil y recuerda que España cuenta con sistemas como el SIVE, capaces de detectar embarcaciones en el Estrecho con enorme precisión. Preguntado por qué no se utilizan para frenar las narcolanchas, responde con contundencia: «No quieren pararlas, quieren que vengan. Es evidente».

La conversación también aborda el deterioro institucional. Trillo lamenta la pérdida de centralidad del Parlamento y recuerda que, en España, el presidente del Gobierno no tiene un mandato presidencialista: depende de la mayoría parlamentaria. Para él, gobernar de espaldas a la Cámara y abusar del decreto ley son síntomas de una grave degradación política.

El ex ministro habla además de polarización, educación, autoestima nacional y memoria histórica. Advierte de que España atraviesa «diez años perdidos», critica una educación sin esfuerzo y sostiene que el país necesita recuperar una idea básica: que funcione.

En el tramo final, deja una de las frases más rotundas de la entrevista. Preguntado por si España está cansada, dividida o anestesiada, Trillo responde: «Yo creo que está secuestrada».

Una entrevista directa y de fondo sobre seguridad, Estado, Parlamento y el momento político de España.