Puigdemont alaba la foto de los golpistas presos: “Dignidad y determinación”

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha asegurado este sábado que la fotografía de los siete presos independentistas que están en la cárcel de Lledoners (Barcelona) “pone al Estado frente al espejo”.

En un apunte en su cuenta de Twitter, Puigdemont ha compartido la imagen de los siete dirigentes soberanistas encarcelados en el centro penitenciario ubicado en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) y la ha acompañado de las palabras “dignidad, resistencia y determinación”.

Ha mencionado a la exconsejera Dolors Bassa y a la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, encarceladas en Puig de les Basses (Gerona) y Mas d’Enric (Tarragona), respectivamente, a quienes también ha enviado un abrazo.

Puigdemont les ha deseado fuerza y ha emitido un mensaje para los presos, a quienes ha llamado amigos: “La injusticia os encierra, la dignidad os libera”.

En la fotografía, que ha difundido Òmnium Cultural, aparecen en un patio de Lledoners el presidente de esta entidad, Jordi Cuixart; el ex presidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez; el líder de ERC, Oriol Junqueras; los ex consejeros y diputados de JxCat, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull, y el ex consejero y diputado de ERC Raül Romeva.