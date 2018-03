Dios crea a los corruptos y ellos se juntan: Trias invita a Pujol y Ferrusola a la presentación de su libro

Mientras Jordi Turull escucha en el hemiciclo del Parlament las réplicas de los líderes de los distintos grupos parlamentarios a su discurso de investidura, en la Casa del Libro de la Rambla de Cataluña, a escasos tres kilómetros de la cámara catalana, el ex alcalde de Barcelona Xavier Trías presenta su último libro, “Todo lo que no se quería decir”.

Entre la multitud de personas que han llenado la sala, han acudido algunos a los que poco se les ve en actos públicos: el ex presidente Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrussola. Sentados en primera fila, el ex presidente investigado por la Audiencia Nacional por distintos casos de corrupción, comparte silla con la ex vicepresidenta del Govern, presidenta del PDeCAT y candidata a las primarias a la alcaldía de Barcelona, Neus Munté y la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal.

Tanto Munté como Pascal se han ausentado del pleno de investidura de Jordi Turull, junto con el secretario de organización del partido David Bonvehí, para asistir a la presentación del libro del ex alcalde de Barcelona, que estaba organizada muchos días antes de saber que hoy se celebraría el pleno, que se convocó ayer a última hora.

A la presentación del libro, presentado por el historiador y cronista político Joan B. Culla, también han asistido algunos concejales del PDeCAT en el ayuntamiento de Barcelona, como Maite Fandos.

En el libro, editado por Pòrtic, Xavier Trias cuenta detalles sobre “todo lo que no se ha dicho o tergiversado durante cuarenta años de la política catalana y española”. El ex diputado y ex consejero habla de “sobrevivir a las cloacas”, la “llegada de una nueva política” o de “dependencia o independencia”. Trías también hace un repaso a su experiencia como médico, consejero de sanidad, diputado en el Congreso o alcalde de Barcelona.