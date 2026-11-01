Aleix Sanmartín hace historia en Washington: gana por tercera vez el premio a Consultor Político del Año

Es el primer consultor político que recibe tres veces el máximo reconocimiento mundial a los profesionales de la consultoría política de habla hispana. En esta edición también ha sido galardonado con el premio a Mejor Estrategia Electoral del Año.

Washington, D. C., 1 de noviembre de 2026.— Aleix Sanmartín ha ganado por tercera vez el premio Consultor Político del Año de los Napolitan Victory Awards. Es el primer consultor político que obtiene tres veces este galardón, considerado el máximo reconocimiento mundial a los consultores políticos de habla hispana. En la misma edición, Sanmartín ha recibido también el premio a Mejor Estrategia Electoral del Año.

El premio reconoce el trabajo desarrollado por Sanmartín durante el último año en distintas campañas autonómicas del Partido Popular, entre ellas las de Extremadura, Andalucía y Aragón, así como su labor en la estrategia nacional de la formación. También distingue su asesoramiento a empresas del IBEX 35 y su participación en campañas y proyectos políticos en América Latina y Europa del Este.

Un premio dedicado a Joseph Napolitan

Sanmartín ha dedicado el galardón a Joseph Napolitan, considerado el padre de la consultoría política. Con el apoyo y el aval de Napolitan, Sanmartín accedió a la prestigiosa Asociación Internacional de Consultores Políticos, una de las principales organizaciones profesionales del sector.

Sobre Aleix Sanmartín

Aleix Sanmartín es consultor y estratega político y doctor en Ciencias de la Comunicación, especializado en Comunicación Política. A lo largo de su trayectoria ha asesorado campañas regionales y nacionales, ha colaborado con formaciones políticas y equipos de dirección, y ha desarrollado proyectos internacionales en América Latina y Europa del Este. También ha trabajado en comunicación, relaciones públicas, gestión de crisis y lobby de alto nivel para compañías del IBEX 35.

Los Napolitan Victory Awards son concedidos por la Washington Academy of Political Arts and Sciences y distinguen la excelencia en la comunicación política y electoral.