Dignidad y Justicia rompe todas las relaciones con el Gobierno tras el encuentro de Zapatero y Otegi

Una de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo, Dignidad y Justicia -liderada por Daniel Portero- ha cortado todo tipo de relaciones con el Gobierno a raíz del encuentro mantenido por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

La asociación de víctimas destaca que “tras el encuentro de el expresidente Zapatero, negociador con ETA por costumbre y persona que ha traicionado a las víctimas del terrorismo, esta asociación quiere reafirmarse en que rompe cualquier tipo de relación con el actual Gobierno de Pedro Sánchez”.

El encuentro -tal y como adelantó OKDIARIO- sirvió como punta negociación de los Presupuestos con Bildu, contó con el encargo de Pedro Sánchez, y pretendió atraer hacia el apoyo a las cuentas del Estado a los abertzales a cambio de privilegios para los presos de la banda terrorista ETA.

La asociación de víctimas asegura que “este Gobierno no tiene la legitimidad del pueblo, sino de los partidos de extrema izquierda, pro-terroristas e independentistas. No tienen derecho ni legitimidad para negociar en nombre de víctimas del terrorismo cuando no han sido elegidos legítimamente por el pueblo. El terrorismo es cuestión de Estado y nuestro jefe de Estado no es Pedro Sánchez”.

Dignidad y Justicia apunta además que “estamos hartos de que este Gobierno ilegítimo nos tome como imbéciles a los representantes de las víctimas del terrorismo. Creen que enviándonos emails, llamándonos por teléfono con víctimas del terrorismos afines al PSOE, etc. justifican los acercamientos de los terroristas a sus pueblos natales. Creen que invitándonos al Palacio de Moncloa nos callan. Creen que las auténticas víctimas van a callar por un puñado de fotos o por unos cuantos cortes en televisión”.

Por todo ello, la organización que lidera Daniel Portero señala que “rompemos toda relación con el Gobierno porque estamos hartos de plagios. Sanchez quiere plagiar a Zapatero. Le da igual su tesis sobre el fin de ETA. Se trata de ‘el fin de las víctimas del terrorismo’. Busca la desactivación total de las víctimas o de las asociaciones de víctimas, muchas fagocitadas por los encantos de la serpiente o …. de los amigos de la serpiente de ETA, los que nos gobiernan creyendo que somos imbéciles”.

“¿Cómo es posible que desde el Ministerio de Interior recibamos más mensajes sobre acercar, cuidar, progresar a tal terrorista… y no escuchemos NADA pero NADA, de alguno de los 379 casos asesinatos sin resolver de ETA?, se pregunta la asociación.