Éste es el matón golpista que agredió al guardia civil y sus acompañantes

Las calles de Barcelona han registrado este sábado momentos de enorme tensión durante la concentración convocada por el sindicato policial Jusapol. El acto se ha desarrollado entre agresiones, insultos y acoso a los unionistas, lo que ha provocado escenas de gran violencia y, como se ve en las imágenes, palizas contra los participantes. En este caso, un guardia civil y sus acompañantes, atacados por la espalda por un radical bajo amenazas como “Te cortaría la cabeza, hijo de puta”.

Al ver las agresiones, los Mossos se vieron obligados a intervenir, pero no pudieron más que disolver el tumulto que se forma al paso del agente, a quien se le ve recibir los golpes sin decir absolutamente nada. Miembros de la CUP y de Arran presionaron constantemente a la policía catalana, que no tuvieron más remedio que actuar pese a que la orden de los altos cargos era la de aguantar y no intervenir.

La tensión continuó hasta el final de la marcha, en Plaza Cataluña, donde se han producido graves enfrentamientos entre Mossos e independentistas. Los insultos han sido un grito constante, con amenazas como “fuera fascistas de nuestros barrios” y ataques contra quienes portaban banderas españolas.

Han sido seis horas de tensión, ataques y amenazas. Tras la actuación de los Mossos, los radicales Comités de Defensa de la República (CDR) y la CUP exigieron la dimisión inmediata por “traidores” del president de la Generalitat, Quim Torra, y del consejero de Interior, Miquel Buch.”Están masacrando a los nuestros. Lo pagaréis. La historia os llamará traidores, Miquel Buch, Quim Torra, Govern y Ayuntamiento de Barcelona”, escribieron en Twitter. Hay seis personas detenidas y un identificado por atentado contra agentes. Al menos 24 personas han resultado heridas.

Los radicales cargaron también sus ataques contra los Mossos d’Esquadra, a quienes bombardearon con pintura y distintos objetos. La actuación de la Policía autonómica evitó que unas 6.000 personas, miembros de las organizaciones independentistas más radicales, llegaran hasta la Jefatura de la Policía Nacional.

La Fiscalía debe actuar contra estos energúmenos que apalean agentes de @policia y @guardiacivil. Pediremos responsabilidades en @Congreso_Es al Gobierno que vende Cataluña a los secesionistas. Debería aplicarse la Ley de Partidos para ilegalizar a los que alienten esta violencia pic.twitter.com/AqE2WnnNHj — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) September 29, 2018

El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado al Gobierno que se vuelva a aplicar el artículo 155 “para restituir la legalidad y la convivencia” en Cataluña. Casado también ha urgido a “rescatar TV3”, a los Mossos y la educación de “los golpistas”, ofreciendo la mayoría que su partido tiene en el Senado.

Entre tanto, el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró este sábado, a través de un vídeo emitido en un acto que la plataforma en favor del derecho a decidir, Gure Esku Dago, ha celebrado en Guernica (Vizcaya) para conmemorar el primer aniversario del referéndum catalán del 1-O-que Cataluña tiene “derecho a decidir” su futuro y lo va “a ejercer hasta las últimas consecuencias”.