Colocan lazos amarillos golpistas junto al Guggenheim de Bilbao

Varias personas han colocado en la tarde de este jueves en Bilbao lazos amarillos en solidaridad con los políticos golpistas catalanes que actualmente se encuentran en prisión.

Según las imágenes que ha difundido Alternatiba Bizkaia, a través de sus redes sociales, los lazos han sido puestos en las barandillas de las inmediaciones del Museo Guggenheim, el puente Zubizuri y el Paseo que discurre junto a la Ría.

La iniciativa desarrollada en la capital vizcaína coincide con la controversia generada en Cataluña por la colocación de lazos amarillos para reclamar la puesta en libertad de los políticos independentistas en prisión y la retirada de estos símbolos por parte de personas contrarias a su presencia.

Este mismo jueves se conocía que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona ha abierto la oficina de asesoramiento y apoyo para personas “que se sientan perseguidas por retirar lazos amarillos de la vía pública” que anunció el domingo, ha informado este jueves el grupo municipal en un comunicado. Algo que ahora parece, podría extenderse a otras comunidades.

Fernández ha explicado que la oficina, bajo el lema ‘Defiende tu libertad’, contará con una decena de abogados para dar asesoramiento y apoyo a aquellas personas que se sientan perseguidas por el independentismo y por lasinstrucciones totalitarias de Quim Torra o los Mossos d’Esquadra“.

“Lo que están haciendo las personas que retiran lazos amarillos, lo debería de llevar a cabo el Ayuntamiento porque representa una infracción de las ordenanzas municipales, pero la alcaldesa Ada Colau, cada vez más cómplice con el independentismo, no lo hace”, ha criticado el líder popular.

También la formación valenciana Compromís ha pedido que no se retiren lazos amarillos de los espacios públicos en Cataluña. La diputada de Compromís Marta Sorlí ha subrayado hoy la conveniencia de no alentar la “tensa situación” que se vive en Cataluña por la polémica de los lazos amarillos y ha pedido a los políticos que no se retiren de las calles al considerar que se trata de una muestra de la “libertad de expresión”.