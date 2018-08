Intentan reunir 500.000 firmas para forzar a Pedro Sánchez a convocar elecciones ya

Una asociación ha logrado reunir en pocas horas más de 72.800 firmas para forzar al Gobierno de Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas cuanto antes. El objetivo es alcanzar las 500.000 firmas, para poder tramitar esta petición en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados.

Los impulsores de la propuesta defienden que hay que modificar el procedimiento de la Moción de Censura, para que dé paso a la convocatoria inmediata de unas elecciones, en lugar de facilitar un Gobierno como el de Pedro Sánchez, que depende del apoyo de los independentistas (PDeCAT, ERCy PNV), los proetarras de Bildu, la extrema izquierda de Podemos, y su constelación de partidos satélites.

Se puede apoyar esta iniciativa en la web www.eleccionesya.es. “El objetivo de una moción de censura en una democracia que representa los intereses del pueblo es precisamente dar la voz, de nuevo, al pueblo, no hacer un Gobierno de coalición de toda la oposición. Si hay que cambiar esa ley, que se cambie ya”, señalan los organizadores.

También se muestran convencidos de que el actual Gobierno de Pedro Sanchez “no está luchando por los intereses de España ni de sus votantes, sino por sus propios intereses partidistas. Los votantes del PSOE no querían una coalición separatista. El PSOE no ha convocado elecciones, porque los sondeos no le favorecen”.

Los impulsores de este proyecto advierten del “riesgo de balcanización” que supone para España el permanente chantaje que ejercen sobre el presidente Pedro Sánchez los partidos que le han llevado a la Moncloa y subrayan: “Somos más los españolistas que los anti españolistas”.

“Condenamos totalmente la corrupción“, añaden, “pero también hay corruptos en otros partidos que forman parte del actual Gobierno”. Del mismo modo, cuestionan que la moción de censura contra el PP haya llevado al Gobierno a “un partido que ha tenido el peor resultado de su historia“, el PSOE.

Por este motivo, quieren llevar al Congreso de los Diputados más de 500.000 firmas para que se modifique la regulación de las mociones de censura y se convoquen nuevas elecciones, con el fin de dar paso a un nuevo Gobierno elegido en las urnas, que no esté en manos de los partidos independentistas.