S&P Global Ratings ha rebajado sus perspectivas de crecimiento para España en 2026 hasta el 1,7%. El ‘tijeretazo’ supone un 23% menos sobre la previsión anterior, que situaba el avance del PIB en el 2,2%.

En el informe señala que la economía española crecerá un 1,6% para 2027, dos décimas menos que en el anterior pronóstico, y un 2% en 2028, dos décimas por encima. Mientras, la inflación escalará al 3,3% durante este ejercicio, aunque se moderará al 2,2% para el siguiente año.

«España debería mantenerse entre los países con mejor desempeño, aunque es probable que el crecimiento del PIB se desacelere en comparación con 2025, debido a la disminución del apoyo derivado del crecimiento demográfico y las inversiones de Next Generation», indica la agencia.

En esta línea, los pronósticos para la economía de la eurozona se han reducido en tres décimas, hasta el 0,5%, mientras que la tasa de inflación estimada se ha incrementado en siete décimas, hasta el 3,1%, una revisión «a causa del impacto que seguirán teniendo los precios de la energía y el mayor nivel de tipos de interés tras la reciente subida acordada por el Banco Central Europeo».

Alemania y Francia por debajo de la media

El desempeño de Francia, Alemania e Italia se situará por debajo de la media de la eurozona, con un 0,4% de crecimiento previsto para los tres países.

Las perspectivas para el resto del año son menos favorables, ya que la crisis de los precios de la energía continúa afectando a las economías incluidas en nuestros supuestos base.

«Prevemos una contracción trimestral en las economías europeas durante el segundo trimestre de 2026 y un crecimiento moderado hasta finales de 2026. Estas perspectivas a corto plazo reflejan condiciones de estanflación», ha indicado S&P.

Por su parte, el PIB de Reino Unido aumentará anualmente durante este ejercicio un 0,9%, gracias sobre todo a los buenos datos experimentados antes del inicio de la guerra.

El BCE seguirá subiendo tipos

Los expertos no creen que las previsiones de aumento de los precios y de menor crecimiento vayan a modificar en gran medida las estimaciones sobre el rumbo de la política monetaria en la eurozona.

Por un lado, dan por descontada una nueva subida de los tipos por parte del BCE en septiembre, tras el reciente incremento al 2,25% de junio, en línea con los pronósticos macroeconómicos de los miembros de la entidad europea.

Aunque S&P ya no prevé dos subidas en los tipos del Banco de Inglaterra, sino solamente una, probablemente en septiembre, debido a la fragilidad del mercado laboral británico.