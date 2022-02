A la hora de hacer deporte hay varios accesorios que te pueden venir muy bien por diversos motivos, tanto si lo haces en casa como si sales a la calle a practicarlo. Hoy te mostramos un accesorio de Lefties que te vendrá de perlas si sueles hacer deporte… ¡y cuesta menos de 3 euros!.

Lefties es una de las tiendas de moda que pertenece al Grupo Inditex, quizás podría definirse como la tienda de moda de bajo coste de la firma gallega, la cual fue creada en el año 1999 y desde 2014 cuenta también con tiendas en el extranjero. En ella encontrarás ropa, calzado, accesorios y complementos tanto para hombre como para mujer y sección infantil.

La mochila deportiva de Lefties

Se trata de una mochila deportiva compacta en un tejido ligero y resistente, un accesorio muy completo a pesar de su pequeño tamaño ya que cuenta con dos compartimentos con cremallera, uno de ellos principal y otro tipo sobre en la parte delantera. Su precio es de 2,99€, todo un chollo si tienes en cuenta el partido que le vas a sacar a una mochila que no te cuesta ni tres euros.

Esta fantástica mochila deportiva de Lefties tiene dos correas acolchadas y ajustables, por lo que las puedes adaptar a tu medida fácilmente. Es ideal tanto para salir a pasear como para hacer senderismo, trekking o cualquier otra actividad al aire libre, ya que te permitirá llevar lo básico que puedas necesitar.

Las medidas de esta mochila son 42 cm de alto, 30 cm de ancho y 12 cm de fondo, y tiene una capacidad de 10 litros. La forma de ajustarse a tu cuerpo es totalmente natural y cómoda, sin agobios ni presiones. Tanto el exterior de la mochila como el interior y el forro están fabricados en 100% poliéster.

En cuanto a sus cuidados, es recomendable no lavar a máquina ni limpiar en seco, así como tampoco debes usar lejía ni blanqueador al limpiarla, no plancharla y no meterla en la secadora. Para mantenerla limpia, lo mejor es utilizar un trapo o paño humedecido en agua y jabón suave, y secar después con un paño que esté totalmente seco.