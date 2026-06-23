Precio de la luz hoy, martes 23 de junio, por horas: los precios continúan creciendo sin frenos

Este martes 23 de junio, el precio medio al que se encuentra la electricidad en el mercado se sitúa en los 112,42 euros por megavatio hora (MWh). Este valor nos puede ser de utilidad para establecer una referencia para los consumidores de cara a planificar algunas tareas del hogar, como poner la lavadora, para así evitar un incremento notable en su factura de la luz.

Unos datos que reflejan una subida constante, y sin cesar, de los precios durante la primera mitad de la semana tras varias jornadas de descenso continuado. Asimismo, es de vital importancia recalcar que estas cifras no son un espejo del coste final que paga cada uno de los consumidores de luz, ya que la factura incluye impuestos, cargos y peajes, por lo que para los usuarios con tarifa regulada o indexada, el precio lo conocerán cuando Red Eléctrica publique los datos.

¿Cuándo será más barata la luz hoy?

El precio de la luz hoy martes está marcado por los costes medios más elevados de los últimos 7 días. Una jornada que ha arrancado con un precio del megavatio alcanzando los 140 euros. Una madrugada de precios elevados y que no baja de los 100 euros/MWh hasta las 10:00, cuando adquirirá un valor de 94,05 euros/MWh.

Ya avanzada la mañana, los precios tenderán a bajar hasta disminuir a los 72,09 euros/MWh, que se alcanzarán en la franja horaria entre las 13:00 y las 14:00 horas. La franja entre las 11:00 y las 19:00 horas, comparada con el resto del día, será la ideal para conectar todos aquellos electrodomésticos que supongan un alto consumo energético.

Con la tarde bien entrada será cuando experimentemos el máximo de este martes. A las 21:00 horas, el precio alcanzará su máximo valor de la jornada con un coste de 175,09 euros/MWh, muy similar al que tendremos a las 22:00 horas: 174,77 euros/MWh. Por lo tanto, los consumidores deberán estar alerta para no utilizar los electrodomésticos y dispositivos que demanden el uso de luz.