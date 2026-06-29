El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, ha recordado en la Junta de Accionistas que Prisa «no es un juguete», después de haber consolidado su liderazgo dentro de la empresa tras el despido de los accionistas afines a Moncloa, de haberse enfrentado al Gobierno, y de haber impuesto la línea editorial a las estrellas de la Cadena SER, lo que forzó la salida de Ángels Barceló por negarse a aceptar esa línea editorial, más centrada y menos defensora a ultranza de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

«Hace un año terminé mi discurso ante ustedes asegurando que Prisa no es un juguete y que los focos de mi presidencia eran la estabilidad, el negocio y la integridad de la compañía. Trece meses después, me presento ante ustedes con las promesas cumplidas», ha señalado Oughourlian.

«Hoy Prisa cuenta con un sólido plan estratégico en marcha, con una hoja de ruta clara y compartida, y con unos resultados sólidos que acreditan que el trabajo realizado ha sido el adecuado», ha insistido el inversor francés, que se ha comprometido a que este año el grupo ingrese más de 1.000 millones de euros y la deuda quede en 3,9 veces ebitda -en 2025 cerró en 4,26 veces-.

En esta Junta de Accionistas se ha producido la salida definitiva de los accionistas afines a Moncloa, con la expulsión por Oughourlian del consejo de Andrés Varela Entrecanales, cara visible de ese grupo de empresarios españoles agrupados en Globlal Alconaba y en el que también está José Miguel Contreras.

Oughourlian, primer accionistas del grupo con el 29,8% del capital, ha destacado Santillana, la división de Educación del grupo, y a los principales medios de la compañía, El País y la Cadena SER.

Justo después de que Ángels Barceló haya dejado el grupo después de 21 años en la empresa, el inversor francés ha destacado que la Cadena SER es una «institución» cuyo «liderazgo no se explica en términos de personas o de audiencias».

Barceló se enfrentó a Fran Llorente, responsable encargado por Oughourlian del negocio audiovisual y de centrar la Cadena SER dando entrada a nuevos tertulianos de ideas más conservadoras. El plan es seguir siendo un grupo de izquierdas pero sin hacer seguidismo del Sánchez.

Tras la salida de Barceló, el programa matinal Hoy por hoy será presentado por Aimar Bretos, mientras que Hora 25 será dirigido por José Luis Sastre, hasta ahora número dos de Barceló.

Esta centralización de la Cadena SER ya se ha hecho en El País, con la sustitución de Pepa Bueno como directora por Jan Martínez.

Pilar Gil, consejera delegada de Prisa y de Prisa Media, persona de máxima confianza de Oughourlian, también ha señalado justo tras la salida de Barceló y Pepa Bueno que «lo primero que hice como consejera delegada fue acometer una profunda reorganización con talento interno que mejoró de forma drástica la gestión de la compañía y también el trabajo de sus redacciones».

La Junta ha sido plácida y se han aprobado todos los temas propuestos a los accionistas, incluida la renovación de Oughourlian como consejero -99,99% de apoyo- y de Manuel Polanco, también con el 99,99% de los votos.